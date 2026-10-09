به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد پژمان‌فر جمعه شب در نشست رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر اظهار کرد: از جدیت استاندار بوشهر در پیگیری مسائل مختلف استان قدردانی می‌کنم و امیدواریم بتوانیم از این فرصت برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کنیم.

وی با اشاره به سابقه دیرینه کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلم‌خواهی و با بیان اینکه تلاش این کمیسیون رسیدگی به شکایات و بی‌پاسخ نگذاشتن آن‌هاست، تصریح کرد: تقریباً ۳۵ درصد پرونده‌های کمیسیون در حوزه اقتصادی، ۲۸ درصد در ارتباط با مسائل طرز کار قوه قضائیه، ۲۷ درصد در حوزه فرهنگی اجتماعی و ۱۰ درصد نیز در حوزه سیاسی و امنیتی است.

پژمان‌فر با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون در حوزه‌های مالیاتی، بانک‌ها و رفع تعهد ارزی، گفت: در ارتباط با قانون بهبود کسب‌وکار و مسائل ذیل آن نیز جلسات متعددی برگزار و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به موضوع پرورش ماهی تیلاپیا که از سوی استاندار بوشهر مطرح شد، افزود: این موضوع از جمله مسائلی است که کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی پیگیری می‌کند و مقاومت‌های بی‌موردی از سوی محیط زیست در این زمینه وجود دارد که باعث شده نه کنترل این کار ممکن باشد و نه اجازه توسعه آن داده شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به موضوع خانه‌های خالی، گفت: بیش از دو میلیون و نیم خانه خالی در کشور داریم که اگر در چرخه استفاده قرار بگیرد، هم مشکل مسکن حل می‌شود و هم این سرمایه عظیم راکد نمی‌ماند و بر همین اساس قانون الزام تهیه و اجرایی شد و اسناد عادی از سال ۱۴۰۳ متوقف شده است.

پژمان‌فر با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون در موضوع حدنگار، قانون چک و چک‌های صیادی، افزود: در ارتباط با بند ت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم در خصوص هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز پیشنهاد دادیم و مصوب شد و هفته گذشته رئیس سازمان مالیاتی در جلسه کمیسیون حضور یافت و شش موضوع مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در صورت تخلف دستگاه‌ها بدون رودربایستی برخورد می‌کنیم، گفت: اعلام آمادگی می‌کنیم با تشکیل کمیته‌ای ویژه، مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان بوشهر را به‌صورت ریز بررسی و پیگیری کنیم و گزارش‌های آن را به‌طور شفاف اعلام خواهیم کرد.