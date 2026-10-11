به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، ۵ نویسنده که نماینده ۵ ناشر مختلف هستند، در فهرست سی و سومین دوره برگزاری جایزه گیلر جای گرفتند.

النا رابینوویچ، مدیر اجرایی جایزه گیلر با درخشان خواندن کتاب‌های انتخاب شده توسط هیئت داوران امسال، گفت: آنها با نور خیره‌کننده‌ای می‌درخشند تا آرام‌ترین صداها را در دل روایت خود به گوش همه برسانند و در هر صفحه بر آینده نور بتابانند. این ۵ کتاب، ۵ داستان‌ کانادایی؛ جسورانه، بدیع، با بافتی محکم و تأمل‌برانگیز، بهترین‌های امسال را تشکیل داده‌اند.

نویسندگانی که به فهرست نهایی جایزه گیلر ۲۰۲۶ راه یافته‌اند، عبارتند از:

تارا گرو برای رمان «آدم‌های وحشی ساکت»، منتشر شده توسط اسکریبنر کانادا

میشل گود برای رمان «الیزا سانشاین»، منتشر شده توسط رندوم هاوس کانادا

نیکلاس هرینگ برای رمان «نفس تو در زغال»، منتشر شده توسط گوس لین ادیشنز

نازنین هژار برای رمان «کوچک‌ها»، منتشر شده توسط ناپف کانادا

پاتمینا ثابت برای رمان «آدم‌های خوب»، منتشر شده توسط کراون

هیئت داوران امسال متشکل از ۹ کتابفروش مستقل از سراسر کانادا بود که فهرست نهایی را از بین بیش از ۱۴۰ اثر ارسالی تهیه کرد.

برای معرفی آثار منتخب در رویدادی با عنوان «بین صفحات: شبی صمیمی با فینالیست‌های جایزه گیلر»، برای مخاطبان سراسر کانادا در شهرها و مکان‌های مختلف برگزار می‌شود که از ۲۸ اکتبر تا ۱۳ نوامبر در قالب ۴ نشست در کتابخانه مرکزی کلگری، مرکز ملی هنر اتاوا، کتابخانه مرکزی هالیفاکس و تئاتر ایزابل بادر تورنتو خواهد بود.

مراسم تجلیل از فینالیست‌ها و اعلام برنده، دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ در مرکز شهر تورنتو برگزار خواهد شد و مراسم از طریق تلویزیون CBC پخش می‌شود. پس از آن هم یک نشست با حضور برنده امسال روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر برگزار می‌شود که شامل پرسش و پاسخ، امضای کتاب و گفتگو با برنده خواهد بود.

برنده جایزه گیلر همچنین در نشستی در کتابخانه مرجع تورنتو با نویسنده و معاون سردبیر «گلوب اند میل»، مصاحبه خواهد شد.

برنده جایزه گیلر ۲۰۲۶ همچنین به رسم سال های پیش یک دوره اقامت دو هفته‌ای در «مرکز هنر و خلاقیت بنف» دریافت خواهد کرد. این اقامت شامل استفاده شخصی از یک استودیوی خصوصی در یک منطقه جنگلی از دانشگاه، دسترسی به امکانات مرکز بنف از جمله کتابخانه و آرشیو و دسترسی به گفتگوها، رویدادها، اجراها و فرصت‌های شبکه‌سازی با سایر برنامه‌های هنری است که در طول اقامت برگزار می‌شود.

برای هشتمین سال متوالی، برنده جایزه گیلر ۲۰۲۶ توسط کنفرانس نویسندگان و جشنواره ادبی سن میگل در مکزیک نیز تجلیل خواهد شد و در این جشنواره که سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و به عنوان یک رویداد ادبی بین‌المللی برتر در قلب فرهنگی مکزیک برگزار می‌شود، به عنوان یکی از ۸ سخنران اصلی کنفرانس حضور خواهد داشت.

جایزه گیلر که توسط جک رابینوویچ در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد، تأثیرگذارترین جایزه ادبی کانادا برای داستان است و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی فروش کتاب در کانادا شناخته شده است. جایزه گیلر سالانه ۱۰۰ هزار دلار به نویسنده بهترین رمان، رمان گرافیکی یا مجموعه داستان کوتاه کانادایی منتشر شده به زبان انگلیسی و ۱۰،۰۰۰ دلار به هر یک از فینالیست‌ها اهدا می‌کند. این جایزه به افتخار همسر جک رابینوویچ، روزنامه‌نگار ادبی فقید، دوریس گیلر، نامگذاری شده است.

در فوریه ۲۰۲۵، جایزه گیلر پس از بیش از یک سال اعتراض، رابطه خود را با اسکوشیابانک، حامی اصلی خود، قطع کرد. معترضان خواستار قطع ارتباط با این بانک برای حمایت آن از صنایع نظامی رژیم صهیونیستی شده بودند.