جایزه گیلر پس از قطع ارتباط با حامی رژیم صهیونیستی؛ معرفی ۱۴ نامزد۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی نیوز، فهرست اولیه جایزه گیلر ۲۰۲۶ دربرگیرنده ۱۴ رمان که طیف وسیعی از موضوع‌ها، از شکار جادوگران در قرن هفدهم گرفته تا تصمیم یک مادر داغدار برای کار در یک سالن تشییع را پوشش می‌دهد، منتشر شد.

در فهرست اولیه امسال ۴ نویسنده رمان اولی جای دارند: جنیفر شوالیه، پاتریشیا فین، هالی قادری نویسنده ایرانی-کانادایی زاده تورنتو و نویسنده افغان پاتمینا ثابت.

همچنین ۵ نویسنده که قبلاً نامزد جایزه گیلر شده بودند در این فهرست جای دارند که شامل این نویسندگان است: پاتریک دوویت پیشتر دو بار در فهرست نهایی و یک بار در فهرست اولیه بود، میشل گود سال ۲۰۲۰ برای «پنج سرخپوست کوچک» در فهرست اولیه قرار گرفت، وین جانستون سال ۱۹۹۸ برای رمان «کلونی رویاهای بی‌نتیجه» در فهرست نهایی بود، کالین مک‌آدام پیش از این برای رمان «سقوط» در فهرست نهایی جای داشت و کوردلیا استروب سال ۲۰۱۰ برای رمان «لیمون» در فهرست اولیه بود.

فهرست کامل نامزدهای جایزه گیلر ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

«جادوگر زمستانی» اثر جنیفر شوالیه

«شهر داج» اثر پاتریک دوویت

«پسر طلایی» اثر پاتریشیا فین

«مردم وحشی ساکت» اثر تارا گرو

«از هم گسیختگیِ ئو» اثر هالی قادری

«الیزه سانشاین» اثر میشل گود

«نفس تو در زغال» اثر نیکلاس هرینگ

«کوچک‌ها» اثر نازنین هوزار

«تازه‌کار هال هالووی» اثر وین جانستون

«دافنیس و کلوئی» اثر کالین مک‌آدام

«کلئو دانگ ترجیح می‌دهد مرده باشد» اثر مای نگوین

«ریور ورک» اثر لیزا رابرتسون

«مردم خوب» اثر پاتمینا ثابت

«در دریا در غربال» اثر کوردلیا استروب

کتابفروشان مستقل کانادایی در هیئت داوران

این فهرست توسط هیئت داورانی متشکل از کتابفروشان مستقل از سراسر کشور انتخاب شد: دن مک‌دونالد و لوری چوری از انتشارات ماریتایمز بوک‌مارک، دانیل و روپرت مک‌نالی از انتشارات بن مک‌نالی بوکز تورنتو، سارا کلاسن از کتابفروشی موزاییک در بریتیش کلمبیا، کریس هال از کتابفروشی مک‌نالی رابینسون در وینیپگ، جن بارگ استین از کتابفروشی یلونایف، شان لیبورد از کتابفروشی نالج در برامپتون، انتاریو، و کارملا ودار از کتابفروشی وردراب در میسیساگا، انتاریو.

فهرست نهایی ۲۰۲۶ روز ۵ اکتبر(۱۳ مهر) اعلام خواهد شد و برنده جایزه ۱۶ نوامبر(۲۵ آبان) معرفی می‌شود و مراسم اهدای جایزه گیلر به صورت مستقیم از تلویزیون CBC پخش خواهد شد.

رسیدن به توازن پس از چند سال جنجال

پس از چند سال جنجال پیرامون بودجه جایزه، جایزه گیلر در فوریه ۲۰۲۵ ارتباط چند دهه‌ای خود را با «اسکاتیابانک» حامی سابق خود قطع کرد و اکنون با یک رقم ۴ میلیون دلاری از بنیاد هیلاری و گالن وستون پشتیبانی می‌شود.

از مراسم سال ۲۰۲۳ حامیان فلسطین این مراسم را مختل کردند و با افزایش انتقاد نویسندگان کانادایی از حمایت مالی اسکاتیابانک از شرکت تولید سلاح اسرائیلی «البیت سیستمز» که تجهیزات نظامی شامل توپخانه، مهمات و سیستم‌های جنگ الکترونیک وزارت دفاع اسرائیل را تأمین می‌کند، سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰ نویسنده کانادایی از ارسال آثارشان برای داوری جایزه گیلر خودداری کردند و در نهایت خارج از محل برگزاری مراسم، ده‌ها نویسنده و فعال صنعت نشر تجمع و موازی با مراسمی گیلر، مراسم «تحریم گیلر» را برگزار کردند. این نویسندگان در نامه خود نوشته‌اند: «ما نمی‌توانیم آثار خود را در جایی ارائه کنیم که حامی اصلی آن به طور فعال در تأمین مالی تسلیحاتی اسرائیل و نسل‌کشی مداوم فلسطینیان شرکت دارد».

در نهایت قرارداد حمایت مالی اسکاتیابانک پس از جشنواره ۲۰۲۵ به پایان رسید.

جایزه ادبی گیلر که سال ۱۹۹۴ پایه‌گذاری شد، از معتبرترین جایزه‌های داستانی کاناداست و برنده آن با استقبال بسیار زیاد خوانندگان مواجه می‌شود.

این جایزه که مراسم اهدای آن هر سال در ماه نوامبر برگزار می‌شود، شامل نویسندگان کانادایی می‌شود که طی یک سال اثر خود را به زبان انگلیسی خلق کرده‌اند.

سارا برنستاین، آن میشلز، سوزت می یر، اس ادوگیان، مایکل رادهیل، مارگارت آتوود و مردخای اسکویر از برندگان پیشین این جایزه بودند.