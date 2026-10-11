جمعیت ایران ۸۷ میلیون نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام برآورد جمعیت کشور در حدود ۸۷ میلیون نفر گفت: فرایند سرشماری ابتدا به‌صورت اینترنتی و غیرحضوری آغاز می‌شود و از ابتدای آبان، مرحله میدانی آن در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید.

رئیس مرکز آمار ایران، در تشریح برنامه اجرای سرشماری جمعیت کشور اظهار کرد: اطلاع‌رسانی رسمی درباره این طرح در اواخر مهرماه انجام می‌شود و مرحله نخست آن به‌صورت اینترنتی و غیرحضوری در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

وی افزود: از ابتدای آبان‌ماه نیز عملیات میدانی سرشماری در سطح کشور شروع می‌شود و مقدمات لازم برای اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جامعه هدف سرشماری توضیح داد: مراجعه به شهروندان به‌صورت عمومی و برای همه مردم انجام نمی‌شود، بلکه افرادی در این مرحله مورد مراجعه قرار می‌گیرند که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مربوط ناقص باشد یا برای راستی‌آزمایی داده‌های ثبت‌شده، نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی از آن‌ها وجود داشته باشد.

گودرزی ادامه داد: جامعه هدف بر اساس دستورالعمل‌های آماری مشخص و انتخاب می‌شود و اطلاعات موردنیاز از این گروه جمع‌آوری خواهد شد؛ بنابراین، مراجعه میدانی به همه خانوارهای کشور صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه معمولاً با نزدیک شدن به زمان سرشماری، آمار قطعی جمعیت اعلام نمی‌شود، گفت: برآورد فعلی جمعیت کشور، مطابق برآوردهای پیش‌تر اعلام‌شده، حدود ۸۷ میلیون نفر است.

رئیس مرکز آمار ایران در پایان با تأکید بر اهمیت سرشماری خاطرنشان کرد: اطلاعات جمعیتی از مبانی اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در کشور به شمار می‌رود و در تعیین سیاست‌ها و نحوه ارائه خدمات دولتی نقش مهمی دارد؛ ازاین‌رو، اجرای دقیق سرشماری و تکمیل اطلاعات جمعیتی برای برنامه‌ریزی مؤثر در بخش‌های مختلف ضروری است.