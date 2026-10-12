به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز آمار ایران؛ غلامرضا گودرزی با تشریح جزئیات نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که برای نخستین بار به صورت ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود، تأکید کرد که این دوره، آخرین سرشماری با بازه زمانی ۱۰ ساله خواهد بود و پس از این، سرشماری‌ها در فواصل زمانی کوتاه‌تر و با اتکا به داده‌های ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی موجود در کشور انجام خواهد شد.

وی در تبیین شیوه اجرای این سرشماری بیان کرد که با بهره‌گیری از اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی، پایگاه‌های آماری اولیه شکل گرفته است و برخلاف رویه‌های گذشته، بنا نیست به تک‌تک آحاد جامعه مراجعه شود یا برای تمامی افراد پیامک ارسال گردد. طبق توضیحات وی، جامعه هدف این سرشماری را افرادی تشکیل می‌دهند که اطلاعات مکانی یا هویتی آن‌ها در سامانه‌ها ثبت نشده باشد، یا اطلاعات ثبت‌شده‌شان دارای مغایرت بوده و یا برای راستی‌آزمایی داده‌ها انتخاب شده‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران در خصوص مراحل اجرایی این طرح تصریح کرد که فرایند مذکور در دو قالب غیرحضوری و میدانی پیگیری می‌شود. مرحله غیرحضوری از ۲۵ مهرماه با ارسال پیامک به افراد مشمول آغاز شده و این افراد موظفند با مراجعه به صفحه ویژه سرشماری در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند با عنوان «دولت من»، نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند. عملیات میدانی این سرشماری نیز به صورت نمادین از اول آبان‌ماه کلید می‌خورد و آغاز رسمی آن از دوم آبان خواهد بود که بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۳۰ روز به طول می‌انجامد.

گودرزی با اشاره به اینکه الگوی این سرشماری بر پایه ثبت و پیمایش است، خاطرنشان کرد که در مناطق فاقد اطلاعات سامانه‌ای کافی و همچنین به‌منظور راستی‌آزمایی داده‌ها، مراجعه میدانی و بررسی‌های حضوری در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر به‌ویژه در برخی مناطق محدود و روستایی اجرا خواهد شد.

وی همچنین در خصوص ملاحظات امنیتی و نحوه اطلاع‌رسانی هشدار داد که پیامک‌های مربوط به سرشماری از سرشماره رسمی و مشخص ارسال می‌شوند و فاقد هرگونه لینک مستقیم هستند؛ لذا شهروندان باید برای تکمیل اطلاعات، منحصراً از طریق سامانه رسمی «دولت من» اقدام نمایند. وی در پایان افزود که مأموران سرشماری نیز با لباس و کارت شناسایی رسمی به متقاضیان مراجعه خواهند کرد. این مأموران از میان نیروهای مردمی ثبت‌نام‌شده در سامانه مرکز آمار انتخاب شده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در عملیات میدانی مشارکت خواهند داشت.