ضیاءالدین نعمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های پیاده‌روی خانوادگی علاوه بر ترویج فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های جمعی و تقویت روحیه نشاط و شادابی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزش همگانی در شهرستان سقز افزود: برگزاری منظم و مطلوب این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند به افزایش علاقه خانواده‌ها به فعالیت‌های ورزشی و نهادینه‌شدن فرهنگ تحرک در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند.

فرماندار سقز با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در این همایش بیان کرد: اطلاع‌رسانی در شهرهای سقز، صاحب و سنته و همچنین روستاهای شهرستان باید به‌صورت گسترده انجام شود تا خانواده‌های بیشتری امکان مشارکت در این برنامه را داشته باشند.

نعمانی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد: تأمین نظم مسیر، مدیریت ترافیک، توجه به سلامت و رفاه شرکت‌کنندگان و برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای همایش از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس برای ثبت‌نام علاقه‌مندان و جذب حامیان مالی با هدف افزایش جوایز و ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت شهروندان تأکید کرد.

حمایت از توسعه ورزش همگانی

فرماندار سقز با قدردانی از اقدامات هیئت ورزش‌های همگانی در توسعه فعالیت‌های ورزشی، نقش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی را در برگزاری مطلوب این برنامه مهم دانست.

وی همچنین از حمایت‌های چمن‌گلی، مدیرکل امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، شورای اسلامی شهر و شهرداری سقز در اجرای این همایش قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت ورزشی این شهرستان گفت: حدود ۳ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته‌های ورزش همگانی سقز فعالیت می‌کنند.

همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و ثبت‌نام عمومی علاقه‌مندان در ۶ نقطه انجام خواهد شد.

برگزاری این همایش در راستای توسعه ورزش همگانی، افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های ورزشی و تقویت نشاط اجتماعی در شهرستان سقز برنامه‌ریزی شده است.