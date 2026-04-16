استقبال از قهرمان کشتی آسیا در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال و تجلیل از محمدمبین عظیمی، قهرمان کشتی آزاد رقابتهای آسیایی ۲۰۲۶ قرقیزستان، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سقز برگزار شد.
فرماندار سقز بعدازظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: در شرایطی که منطقه با چالشها و هیاهوی جنگ مواجه است، کسب مدال ارزشمند توسط کشتیگیر سقزی موجب شادی و امید در جامعه شد و این موفقیت مایه افتخار شهرستان است.
ضیاالدین نعمانی افزود: حامل پیام تبریک استاندار کردستان، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، فرمانده سپاه استان و مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان هستم.
لزوم حمایت از ورزشکاران کردستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، با اشاره به اهمیت این موفقیت گفت: مدال محمدمبین عظیمی بسیار ارزشمند است و باید از ظرفیت ورزشکاران استان به بهترین شکل حمایت شود.
فرزاد خاکی با اشاره به وضعیت پروژههای ورزشی استان افزود: ۴۸ پروژه ورزشی نیمهتمام در کردستان وجود دارد که برای تکمیل هتل ورزش ۲۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: همچنین در سال ۱۴۰۴ توسط فرمانداری سقز ۶۸ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه ورزش اختصاص یافته و ۵ میلیارد تومان نیز برای ساخت سالن سقف بلند صاحب تخصیص یافته است.
خاکی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهرداری سقز در توسعه زیرساختها گفت: شهرداری باید در اجرای پروژههایی مانند پیست تارتان، اداره ورزش و جوانان را یاری کند، چرا که سرانه ورزشی سنندج و سقز پایین است.
در بخش دیگری از این مراسم، علی عظیمی، مربی و پدر این قهرمان، با اشاره به افتخارات فرزندش اظهار کرد: محمدمبین تاکنون ۴ مدال طلا و یک مدال برنز آسیایی و همچنین ۲ مدال طلای جهانی در ردههای زیر ۱۸ و زیر ۲۰ سال و بیش از ۲۰ مدال بینالمللی و ملی کسب کرده است.
وی با بیان اینکه کردستان هنوز در کشتی بزرگسالان موفق به کسب مدال طلای آسیایی نشده است، افزود: این موضوع نیازمند آسیبشناسی جدی است.
همچنین قادری، رئیس اداره ورزش و جوانان سقز، گفت: محمدمبین عظیمی همواره برای شهرستان افتخارآفرین بوده و سقز بیش از یک هزار ورزشکار فعال در رشته کشتی دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ ورزشکار سقزی در رشتههای انفرادی در اردوهای تیم ملی حضور دارند و بانوان ورزشکار شهرستان نیز از جمله روژان بهنامی و سارینا خیاط موفق به کسب مقامهای آسیایی شدهاند.
