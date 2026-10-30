به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده‌روی خانوادگی با حضور گسترده شهروندان سقزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی ظهر جمعه در این شهر برگزار شد و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر برای شرکت در این برنامه ورزشی ثبت‌نام کردند.

این همایش با حضور چمن‌گلی مدیرکل امور استان‌ها و سرپرست دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ورمقانی معاون سیاسی استاندار کردستان، نعمانی فرماندار ویژه سقز، خاکی مدیرکل ورزش و جوانان استان، شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سقز برگزار شد.

در جریان این برنامه، بیش از ۲۰۰ جایزه برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده بود که از جمله آنها می‌توان به ماشین لباسشویی، ۲۰ دستگاه دوچرخه، جاروبرقی، پاوربانک، جی‌پاس، کارت هدیه نقدی و ست ورزشی اشاره کرد.

همچنین در این مراسم از خانواده زنده‌یاد حسن فرداد، قهرمان ورزشی سقز و خانواده زنده‌یاد اسدالله رضازاده به پاس خدمات و جایگاه آنان تجلیل شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، قرعه‌کشی جوایز این همایش انجام شده و اسامی برندگان هفته آینده از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.