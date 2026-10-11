به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ لئو چهاردهم اعلام کرد پزشکان در معاینات پزشکی اخیر، یک توده کوچک در ریه او شناسایی کرده‌اند و قرار است طی روزهای آینده برای برداشتن آن تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پاپ ۷۱ ساله روز یکشنبه در جمع مردم در میدان سنت پیتر واتیکان گفت این عارضه در مراحل بسیار اولیه تشخیص داده شده و محدوده آن مشخص است. او افزود پزشکان انجام عمل جراحی را توصیه کرده‌اند و تصمیم گرفته است مطابق نظر آن‌ها عمل کند.

دفتر مطبوعاتی واتیکان اعلام کرد دوره نقاهت پاپ حدود یک هفته طول خواهد کشید.

پاپ لئو چهاردهم که در مه ۲۰۲۵ به این مقام انتخاب شد، قرار است از ۶ تا ۱۷ نوامبر سفری ۱۱ روزه به اروگوئه، آرژانتین و پرو داشته باشد.