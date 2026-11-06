به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ لئوی چهاردهم در سفر ۱۲ روزه خود به کشورهای آمریکای لاتین که از امروز آغاز شد، به کشورهای اروگوئه، آرژانتین و پرو خواهد رفت و با رهبران سیاسی، زندانیان، فقرا و دوستان قدیمی خود ملاقات می‌کند.

لئوی چهاردهم که نخستین پاپ برخاسته از ایالات متحده است، نزدیک به دو دهه را به‌عنوان مبلغ مذهبی در پرو سپری کرده است و تابعیت آن را نیز دارد. این موضوع پیوند عمیقی میان او و این قاره ایجاد کرده است.

پاپ ۷۱ ساله روز چهارشنبه از بازگشت به این کشورها ابراز خرسندی کرده و گفت که امیدوار است سفرش به «استوارتر شدن ایمان، تجدید امید و شعله‌ور شدن آتش محبت» در این کشورها کمک کند. کلیسای کاتولیک در این کشورها در حال حاضر در برابر کلیساهای انجیلی با کاهش نفوذ مواجه شده و هم‌زمان چالش‌های مشترکی همچون افزایش نابرابری‌های اجتماعی، خشونت و کاهش شدید جمعیت در آنها دیده می شود.

با وجود آنکه پاپ کمی بیش از سه هفته پیش تحت عمل جراحی برای برداشتن یک تومور سرطانی قرار گرفت، پزشکان مجوز سفر او را صادر کردند. واتیکان نیز اعلام کرد که به‌ جز مراقبت‌های معمول در سفرهای پاپ، نیازی به اقدامات پزشکی ویژه وجود ندارد.

تدابیر امنیتی شدید

پاپ سفر خود را از اروگوئه آغاز می‌کند؛ کشوری که سکولارترین کشور آمریکای لاتین و یکی از کوچک‌ترین و در عین حال مرفه‌ترین کشورهای این منطقه به شمار می‌رود. مقام‌های این کشور برای استقبال از او تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کرده‌اند و حدود ۵ هزار نیروی پلیس و هزار سرباز را مستقر کرده‌اند.

پاپ در امتداد ساحل پایتخت، مونته‌ویدئو، با خودروی ویژه پاپ موسوم به «پاپاموبیل» که برای این مناسبت طراحی شده است، حرکت خواهد کرد. سپس با یاماندو اورسی، رئیس‌جمهور اروگوئه، دیدار می‌کند و کلید شهر را تحویل خواهد گرفت.

دانیل استورلا، اسقف اعظم مونته‌ویدئو گفت که سفر پاپ «علاقه و توجه بسیار گسترده‌ای را برانگیخته که فراتر از محدوده کلیسای کاتولیک است».

بلیت‌های حضور در دو مراسم عشای ربانی که لئوی چهاردهم در مناطق پایساندو و فلوریدا برگزار خواهد کرد، به‌ سرعت به فروش رسیده‌اند.

اروگوئه در موضوعاتی همچون ازدواج همجنس‌گرایان، سقط جنین و مرگ خودخواسته با کلیسای کاتولیک اختلاف‌نظر دارد. مرگ خودخواسته سال گذشته در این کشور قانونی شد. انتظار می‌رود پاپ در جریان این سفر خواستار حفاظت از حق حیات و ارزش‌های سنتی خانواده شود.