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۴ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۰

هشدار پاپ لئو چهاردهم درباره خطر «بهشت ماشین‌ها»

هشدار پاپ لئو چهاردهم درباره خطر «بهشت ماشین‌ها»

رهبر کاتولیک‌های جهان در سفر به فرانسه، نسبت به تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی هشدار داد و با تأکید بر ضرورت برقراری صلح از طریق عدالت، دکترین بازدارندگی هسته‌ای را راهی اشتباه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، پاپ لئو چهاردهم در سخنرانی خود در کاخ الیزه فرانسه، نگرانی‌های عمیق خود را پیرامون معنای انسانیت در عصر هوش مصنوعی و تهدیدات ناشی از تسلیحات هسته‌ای مطرح کرد.

وی با هشدار نسبت به ظهور «بهشت ماشین‌ها» که می‌تواند منجر به تضعیف بشریت شود، از توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی و سیاستمداران خواست تا برای تنظیم مقررات، سرعت پیشرفت تکنولوژی را مدیریت کنند.

رهبر کاتولیک‌ها با تأکید بر مخالفت همیشگی واتیکان با سلاح‌های هسته‌ای، دکترین بازدارندگی را «اشتباه» خواند و خاطرنشان کرد که صلح نه با موازنه قدرت، بلکه از طریق گفتگو و اجرای عدالت حاصل می‌شود.

در این راستا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز در پاسخ، بر پایبندی کشورش به صلح، چندجانبه‌گرایی مؤثر و احترام به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد. این دیدار در حالی انجام می‌شود که پاپ لئو پس از سال‌ها، نخستین سفر رسمی خود را به فرانسه انجام می‌دهد.

کد مطلب 6958441

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