به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، پاپ لئو چهاردهم در سخنرانی خود در کاخ الیزه فرانسه، نگرانیهای عمیق خود را پیرامون معنای انسانیت در عصر هوش مصنوعی و تهدیدات ناشی از تسلیحات هستهای مطرح کرد.
وی با هشدار نسبت به ظهور «بهشت ماشینها» که میتواند منجر به تضعیف بشریت شود، از توسعهدهندگان هوش مصنوعی و سیاستمداران خواست تا برای تنظیم مقررات، سرعت پیشرفت تکنولوژی را مدیریت کنند.
رهبر کاتولیکها با تأکید بر مخالفت همیشگی واتیکان با سلاحهای هستهای، دکترین بازدارندگی را «اشتباه» خواند و خاطرنشان کرد که صلح نه با موازنه قدرت، بلکه از طریق گفتگو و اجرای عدالت حاصل میشود.
در این راستا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز در پاسخ، بر پایبندی کشورش به صلح، چندجانبهگرایی مؤثر و احترام به قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد. این دیدار در حالی انجام میشود که پاپ لئو پس از سالها، نخستین سفر رسمی خود را به فرانسه انجام میدهد.
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