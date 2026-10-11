اکران ویژه چهار فیلم کوتاه از یک فیلمساز

به گزارش خبرنگار مهر، چهار فیلم کوتاه از آثار عباس خادم‌الرسول، نویسنده و کارگردان سینما در قالب برنامه‌ای ویژه با عنوان «یک جهان، چهار فیلم» روز پنجشنبه ۳۰ مهر در سالن مگامال اکباتان به نمایش درمی‌آیند.

این برنامه با نمایش چهار فیلم کوتاه از دوره‌های مختلف فیلمسازی عباس خادم‌الرسول، مروری بر ۱۲ سال فعالیت این فیلمساز مستقل در سینمای کوتاه و گونه تریلر روانشناختی خواهد داشت.

در این اکران ویژه، فیلم‌های «پژواک» محصول سال ۱۳۹۴ به مدت ۱۳ دقیقه، «سایه‌ها» محصول سال ۱۳۹۶ به مدت ۱۷ دقیقه، «گل مرداب» محصول سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۶ دقیقه و «ساز شیدا» محصول سال ۱۴۰۵ به مدت ۲۶ دقیقه روی پرده می‌روند.

برنامه «یک جهان، چهار فیلم» با هدف آشنایی مخاطبان با بخشی از کارنامه سینمایی این فیلمساز و رویکرد او به سینمای مستقل برگزار می‌شود. آثار خادم‌الرسول پیش از این نیز در جشنواره‌های داخلی و خارجی حضور داشته‌اند و جوایزی کسب کرده‌اند.

این اکران ویژه روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۳۰ در سالن مگامال اکباتان برگزار خواهد شد.