فیلم «گوره» ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم کوتاه داستانی «گوره» به نویسندگی و کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده، تهیه‌کنندگی محسن خباز و محصول انجمن سینمای جوانان ایران پس از سه سال تلاش برای تولید، ساخته شد.

این فیلم سرانجام در سال ۱۴۰۵ و در پی تصویب فیلمنامه در پیچینگ انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر لاهیجان، در ییلاق مرجان‌قلی (اَربستان) در دیلمان استان گیلان جلوی دوربین رفت.

فیلمبرداری این فیلم ۲۰ دقیقه‌ای در ۶ جلسه انجام شده است.

«گوره» دوازدهمین فیلم کوتاه داستانی مرجان اشرفی‌زاده است که پس از حدود ۱۵ سال از ساخت آخرین فیلم کوتاهش، بار دیگر به سینمای کوتاه بازگشته است.

داستان «گوره» درباره حنا گاو ماده‌ای است که آماده باروری است اما از ورزا گاو نر، خبری نیست و او گم شده است. در این میان، پیرمرد و پیرزن، گلی‌جان را برای یافتن ورزا تحت فشار قرار داده‌اند در حالی که حال گلی‌جان خوب نیست.

سحر گلدوست، حجت صفاریان، شهربانو امیدی ملومه و با حضور مجید پتکی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «گوره» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مرجان اشرفی زاده، تهیه‌کننده: محسن خباز، مجری طرح: مسعود دلیری، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، تدوین، طراح صحنه و لباس و برنامه‌ریز: سینا گنجوی، صدابردار: علی کیان‌ارثی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، موسیقی: فردین خلعتبری، طراح گریم: هاشم فغانی، سرپرست جلوه‌های بصری: محمدرضا جلیلی (استودیو ایفا)، اصلاح رنگ و نور: شیرین اخلاصی، مدیر تولید: بهمن صادق حسنی، دستیار کارگردان: دانیال محمودنیا، منشی صحنه: لیلا نصر، عکاس: رویا حسینی و طراح لوگوتایپ: مصطفی خادم صادق، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، تولید شده در خانه تولید اثر.