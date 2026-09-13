فیلم کوتاه یک پله از سینمای بلند جلوتر است؛ روایت یک عشق نوجوانی

رضا پردل کارگردان فیلم کوتاه «در چشمان یک عاشق» که در سومین اکران «قرار» روی پرده میرود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این فیلم گفت: «در چشمان یک عاشق» از مجموعهای از تصاویر و تجربههایی شکل گرفت که خودم و البته دوستانم در دوران نوجوانی داشتیم. من خودم تجربه دلبستگیهای شدید آن دوران را داشتم و دوستانم هم تجربههای مشابهی داشتند و برایم تعریف میکردند. این تصویر برای مدت زیادی با من ماند و همیشه دوست داشتم روی آن کار و کاملش کنم.
وی درباره نگاه خود به فیلم کوتاه توضیح داد: به شخصه اگر قرار باشد فیلم کوتاهی بسازم، حتماً باید در آن چیزی را تجربه کنم. منظورم از تجربه این است که یا فضایی را که میخواهم بسازم به شکل خاصی اجرا کنم یا زمینههای فرمی در فیلمم پررنگ باشد. این موضوع برای خودم مهم است، چون میخواهم خودم را به چالش بکشم و ببینم چقدر میتوانم قصهای را که در ذهنم دارم، به شکل تصویری تعریف کنم و دیگران هم بتوانند با آن همذاتپنداری کنند.
این فیلمساز عنوان کرد: به همین دلیل، سلیقه فیلمسازی من اینطور نیست که یک فیلم در سادهترین شکل ممکن ساخته شود و فقط یک قصه را تعریف کند. من دوست دارم فیلم کوتاه فضای خاصی داشته باشد یا سبک ساختنش به شکلی باشد که رویکردهای تجربهگرایانه در آن دیده شود. این مسئله برای من در فیلم کوتاه خیلی مهم است.
پردل در ادامه با اشاره به جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران اظهار کرد: فکر میکنم با فاصله، آثاری که در حوزه فیلم کوتاه ایران تولید میشوند، از فیلمهای سینمای داستانی بلند ما و حتی سریالهای خانگی و تلویزیونی بهتر هستند. به نظرم فیلم کوتاه یک مدیوم بهشدت جدی و در عین حال سخت است و همین موضوع باعث شده تعدادی از کارگردانان سینمای بلند دوباره به سمت فیلم کوتاه برگردند.
وی ادامه داد: اگر بستر درستی وجود داشت که کارگردانان فیلم کوتاه بتوانند وارد سینمای بلند شوند و با همان ایدهها و همان فضاهای ذهنی خودشان فیلم بسازند، مطمئن بودم سینمای بسیار درخشانتری نسبت به چیزی که امروز داریم شکل میگرفت. گاهی اوقات در سینمای بلند، شاخ و برگهای ذهنی فیلمساز گرفته میشود و اجازه داده نمیشود همان جهان و ایدهای را که در فیلم کوتاهش شکل گرفته، ادامه دهد.
کارگردان «در چشمان یک عاشق» درباره نسبت فیلم کوتاه و سینمای بلند نیز گفت: به نظر من این موضوع به شخص کارگردان و جهانبینی او بستگی دارد. ممکن است یک کارگردان تعداد زیادی ایده داشته باشد که بستر فیلم کوتاه، با توجه به زمان محدود و ظرفیت شخصیتپردازی که در اختیارش میگذارد، برای آنها مناسب نباشد و تصمیم بگیرد سراغ فیلم بلند برود و بعد از مدتی دوباره به فیلم کوتاه برگردد.
وی افزود: من فیلم کوتاه را صرفاً بستری برای رسیدن به فیلم بلند نمیبینم. این فقط ادعای من هم نیست و در تاریخ سینما کارگردانهای زیادی وجود داشتهاند که بعد از ساخت فیلم بلند دوباره به سراغ فیلم کوتاه برگشتهاند و حتی تعداد زیادی فیلم کوتاه ساختهاند. فکر میکنم این موضوع تا حدی به اقتصاد فیلم کوتاه هم مربوط است. متأسفانه اقتصاد فیلم کوتاه به شکلی نیست که کارگردانها بتوانند در این مدیوم بمانند و به همین دلیل بسیاری از فیلمسازان به سمت سینمای بلند میروند. بعد از ورود به سینمای بلند هم ممکن است هم از نظر فنی دچار افت شوند و هم به دلیل درآمد بیشتر، دیگر آنچنان رغبتی برای بازگشت به فیلم کوتاه نداشته باشند حتی اگر همچنان ایدههایی برای این مدیوم داشته باشند.
پردل درباره اکران «قرار» و نمایش فیلمهای کوتاه در سینماهای کشور نیز عنوان کرد: هر دریچهای که باعث شود فیلمهای کوتاه که خیلی مهجور هستند و به نظر من اتفاقاً از نظر فنی در بسیاری از موارد بهتر از فیلمهای بلند ما هستند، بیشتر دیده شوند، برای من ارزشمند است. اکران «قرار» برای من ارزشمند است، زیرا قرار است در بستر سینماهای سراسر کشور، مفصلی میان فیلم کوتاه و مردم عامه ایجاد کند و به نظرم اتفاق بسیار مهمی است. ممکن است بسیاری از مردم اصلاً از جشنواره فیلم کوتاه تهران اطلاعی نداشته باشند و این اکران میتواند ارتباطی میان فیلم کوتاه و مخاطب عمومی ایجاد کند.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم این روند افزود: به نظرم این اتفاق برای فیلم کوتاه و فیلمسازان کوتاه بسیار مهم است و امیدوارم نتایجش را در سالهای آینده ببینیم. امیدوارم فیلمسازان سینمای بلند هم بیایند و این اکرانها را ببینند و در واقع بازنگریای در خودشان و سینمایی که میسازند داشته باشند.
این فیلمساز در پایان درباره تأثیر اکران فیلم کوتاه بر کیفیت و اقتصاد این آثار گفت: اگر نگاه مرکزگرا و تهرانمحورمان را کنار بگذاریم، در تهران میدانیم که بعضی از سینماها برنامههای منظم فیلم کوتاه دارند اما در خیلی از شهرها افرادی که رؤیای فیلمساز شدن دارند، شاید دسترسی مناسبی به فیلمهای کوتاهی که امروز در ایران ساخته میشود، نداشته باشند. این دسترسی میتواند باعث شکوفایی استعدادها شود، انگیزه ایجاد کند و مسیرهای جدیدی را به وجود بیاورد.
فیلم کوتاه «در چشمان یک عاشق» به نویسنگی و کارگردانی رضا پُردل عاشقانهای موزیکال است و داستان باران، دختری پیانیست را روایت میکند که به دندانپزشک دوستش علاقهمند میشود و نگران است که بعد از پایان جلسات دندانپزشکی، چگونه میتواند بیشتر و بیشتر دکتر را ببیند.
بازیگران این فیلم شبنم دادخواه، برنا انصاری، آرینا دوده، رضا پُردل، مهرانه موسوی، مرتضی دربهشتی، سوگل گلزاری، هیراد هرائینی هستند.
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