گرامیداشت یاد شهید مجید زکریایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی عصر یکشنبه در حاشیه سفر استانی به مازندران، به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، در مزار مطهر سردار شهید مجید ذکریایی حضور یافت.

در این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، ضمن گرامیداشت مقام شامخ این شهید، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

افلاطونی همچنین با حضور در منزل پدر سردار شهید مجید ذکریایی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد و یاد و خاطره مجاهدت‌ها و خدمات فرمانده فقید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را گرامی داشت.

این دیدار با هدف پاسداشت مقام شهدا و تکریم ایثارگری‌های مدافعان منابع طبیعی و انفال الهی برگزار شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای شهدا در جامعه، یادآور شد که نام و راه شهیدان همواره زنده و چراغ راه نسل‌های آینده است.

سردار شهید مجید ذکریایی، فرمانده فقید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از شهدای عرصه حفاظت از منابع طبیعی بود که یاد و خاطره تلاش‌های وی در صیانت از انفال الهی گرامی داشته شد.