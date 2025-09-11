قاچاقچیان غیرمجاز امسال ۵ جنگلبان را مصدوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید زکریایی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه عیادت از جنگلبان مصدوم مازندرانی افزود: در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۰ پرونده قضائی در زمینه جرایم مرتبط با منابع طبیعی تشکیل شده است. این پرونده‌ها شامل تخریب و تصرف اراضی، قاچاق چوب، قطع غیرمجاز درختان و فعالیت غیرقانونی کوره‌های زغال می‌شود.

سرهنگ ذکریایی با اشاره به افزایش خشونت علیه نیروهای محیط زیست گفت: در سال جاری پنج مأمور یگان حفاظت هدف حمله با سلاح سرد و گرم قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تعدادی از مهاجمان شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند که این موضوع نگرانی‌ها درباره امنیت نیروهای محیط زیست را افزایش داده است.

سرهنگ ذکریایی به همراه علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، با حضور در بیمارستان شهید بهشتی بابل از مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل که در درگیری با قاچاقچیان چوب مجروح شده بود، عیادت کردند.

فرمانده یگان حفاظت ضمن تاکید بر حمایت کامل سازمان از نیروهای حفاظت منابع طبیعی با تیم پزشکی بیمارستان دیدار و روند درمان این مأمور را از نزدیک پیگیری کرد.

روز گذشته مأمور حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل در حمله‌ای تلافی‌جویانه از سوی قاچاقچیان چوب با سلاح سرد مجروح شده است که این موضوع نگرانی‌ها درباره افزایش تهدیدات علیه کارکنان محیط زیست را افزایش داده است.