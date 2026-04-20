هدف قراردادن منابع طبیعی، اقدام تروریستی علیه امنیت زیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با حضور در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن بازدید از ساختمان‌های تخریب شده در حمله دشمن صهیونیستی - آمریکایی، این اقدام دشمن را اقدامی تروریستی علیه امنیت زیستی کشور دانست و بر لزوم پیگیری آن در مجامع بین المللی تأکید کرد.

وی افزود: عمر ما انسان ها یک‌زمان مشخص و محدودی دارد و در زمان معین از دنیا خواهیم رفت اما چه خوب است که این رفتن با شهادت همراه باشد زیرا شهادت سفری جاودانگیِ است و نثارکردن جان در راه وطن و خاک کشور توفیق می‌خواهد که خداوند آن را نصیب عزیزترین کسان خود می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: خون پاک شهید با خود برکت به همراه دارد و برکتش ایجاد وحدت و همبستگی ملی در کشور است. رویه و منش ایرانی‌ها در طول تاریخ صلح و دوستی برای همه ملل جهان بوده است و ما هیچگاه خواهان جنگ نبوده‌ایم اما اگر دشمن قصد دست‌اندازی به خاک کشور ما را داشته باشد با تمام قدرت ایستادگی و مقابله خواهیم کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های دشمن مبنی بر فروپاشی ایران در کمتر از یک هفته، گفت: دشمن خیال می‌کرد ایران بیش از یک هفته نمی‌تواند دوام بیاورد، اما با رشادت رزمندگان، نیروهای مسلح و حمایت مردم، دشمن مجبور به درخواست آتش‌بس شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: در جنگ اخیر نیز همه جهان شاهد بودند که در اوج قدرت نیروهای مسلح، آتش بس را پذیرفتیم و این نشان از منش ما ایرانی‌ها دارد.

نوری، هوشمندی مردم ایران را در مقابله با تهدیدات دشمن ستود و گفت: هوشمندی مردم در این دوره، ابعاد جدیدی به خود گرفت. مردم با حضور در خیابان‌ها، حمایت خود را از مسئولین، اتحاد ملی و نیروهای مسلح اعلام کردند و دنیا را به تعجب واداشتند.

وی یادآور شد: طی سفر زمینی اخیر به کشور ترکیه، مسئولین این کشور اعلام کردند که در هنگامه جنگ، مسیر را برای ورود ایرانی‌ها به خاک ترکیه آماده کرده بودند اما نه تنها هیچ ایرانی به ترکیه نیامدند بلکه بسیاری از ایرانی‌ها به ایران برگشتند و این شکوه و عظمت مردم ایران است که کل جهان را به حیرت واداشته است.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور: ذکریایی فرماندهی شجاع و دلیر بود

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دیدار وزیر جهادکشاورزی با خانواده شهید ذکریایی، اظهار کرد: شهید ذکریایی را بیش از یک دهه بود که می شناختم و او فرمانده‌ی دلیر و شجاع منابع طبیعی کشور بود و سازمان منابع طبیعی حافظ انفال و طبیعت کشور است و همکاران منابع طبیعی افراد نظامی نبودند و حمله دشمن یک اقدام علیه امنیت غذایی و زیستی کشور بود.

وی گفت: علیرغم تخریب بسیاری از ساختمان‌های منابع طبیعی در این حمله ناجوانمردانه، اما کار سازمان معطل نماند و با تجدید سازماندهی و تعیین فرماندهی جدید یگان، اقدامات حفاظتی و گشت و مراقبت‌های شبانه‌روزی بطور مستمر در حال انجام است.

افلاطونی در پایان یادآور شد: تمامی نیروهایی که ساختمان خدمت خود را بر اثر تهاجم دشمن از دست دادند در دیگر دفاتر سازمان مستقر شدند و خدمات خود را بدون وقفه انجام می‌دهند.