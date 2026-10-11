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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

پیشروی نیروهای روسی در دونتسک

پیشروی نیروهای روسی در دونتسک

وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای روسی در دونتسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای روسی در دونتسک خبر داد و اعلام کرد که در شهر دوبروپولیه در دونتسک، نیروهای روسی در مناطق مرکزی و شمال غربی این شهر پیشروی کردند.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه، در شهر دوبروپولیه، ۱۳۷ ساختمان از جمله ۳ مرکز صنعتی در یک روز به دست نیروهای روسی آزاد شدند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: یک نیروی دشمن با پشتیبانی خودروهای زرهی، تلاش کرد محاصره واحدهای نیروهای مسلح اوکراین در دوبروپولیه را بشکند، اما راه به جایی نبرد.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه طی ساعات گذشته شماری دیگر از نیروهای اوکراینی به دست روسها کشته شده اند.

پیش از این نیز وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک‌های نوووترویتسکویه و پتروفسکویه در دونتسک و رزنیکوو و کوپینو در منطقه خارکف را به دست گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که طی شبانه روز گذشته دو بمب هوایی هدایت‌شونده و ۹۰۹ پهپاد اوکراینی سرنگون شد.

کد مطلب 6974854

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