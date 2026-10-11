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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

روسیه از آزادسازی چهار شهرک در اوکراین خبر داد

روسیه از آزادسازی چهار شهرک در اوکراین خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور چهار شهرک را در مناطق دونتسک و خارکیف اوکراین به کنترل خود درآورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، شهرک‌های نووترویتسکه و پتروفسکه در منطقه دونتسک و رزینیکوو و کوپینو در منطقه خارکیف تصرف شده‌اند. مسکو همچنین اعلام کرد نیروهای روسی در محور خارکیف حلقه محاصره نیروهای اوکراینی را تنگ‌تر کرده و درگیری‌ها در چند منطقه دیگر ادامه دارد.

وزارت دفاع روسیه در ادامه از وارد کردن تلفات به نیروهای اوکراینی و انهدام خودروهای نظامی، تجهیزات زرهی، سامانه‌های راداری و تجهیزات جنگ الکترونیک خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد حملات هوایی و موشکی روسیه، زیرساخت‌های صنایع نظامی، تأسیسات انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین و محل استقرار نیروهای نظامی را در ۱۴۷ منطقه هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، پدافند هوایی روسیه نیز از سرنگونی دو بمب هدایت‌شونده و ۹۰۹ پهپاد اوکراینی خبر داد.

کد مطلب 6974534

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