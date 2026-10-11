روسیه از آزادسازی چهار شهرک در اوکراین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، شهرک‌های نووترویتسکه و پتروفسکه در منطقه دونتسک و رزینیکوو و کوپینو در منطقه خارکیف تصرف شده‌اند. مسکو همچنین اعلام کرد نیروهای روسی در محور خارکیف حلقه محاصره نیروهای اوکراینی را تنگ‌تر کرده و درگیری‌ها در چند منطقه دیگر ادامه دارد.

وزارت دفاع روسیه در ادامه از وارد کردن تلفات به نیروهای اوکراینی و انهدام خودروهای نظامی، تجهیزات زرهی، سامانه‌های راداری و تجهیزات جنگ الکترونیک خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد حملات هوایی و موشکی روسیه، زیرساخت‌های صنایع نظامی، تأسیسات انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین و محل استقرار نیروهای نظامی را در ۱۴۷ منطقه هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، پدافند هوایی روسیه نیز از سرنگونی دو بمب هدایت‌شونده و ۹۰۹ پهپاد اوکراینی خبر داد.