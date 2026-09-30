روسیه از آزادسازی ۳ شهرک و پیشروی در چند محور عملیاتی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیات نظامی ویژه در اوکراین، سه شهرک را آزاد کرده و در چندین محور به پیشروی خود ادامه داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای روسیه شهرک‌های «شابیلنویه» در استان خارکیف، «تولستودوبوو» در استان سومی و «یگوروفکا» در منطقه زاپروژیا را به کنترل خود درآورده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای این کشور در محورهای مختلف، مواضع خود را بهبود بخشیده و به نیروها و تجهیزات ارتش اوکراین خسارت وارد کرده‌اند. مسکو مجموع تلفات نیروهای اوکراینی در محورهای مختلف را صدها نفر اعلام کرد.

در این بیانیه همچنین از انهدام شماری خودروی نظامی و زرهی، تجهیزات توپخانه‌ای و سامانه‌های جنگ الکترونیک خبر داده شده است. وزارت دفاع روسیه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه خارکیف حلقه محاصره نیروهای اوکراینی را تنگ‌تر کرده و در شهر دوبروپولیه نیز به پیشروی ادامه داده‌اند.