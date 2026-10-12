خلق عکسی از ۱۱۰ جسم آسمانی در ۳۵۲ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ون زویلن در این باره می‌گوید: «یکی از نخستین اجرام مسیه که از آن عکاسی کردم، خوشه ستاره‌ای پروین (M۴۵) در سال ۲۰۲۴ بود. در آن زمان، به‌تازگی دوربین خنک‌شونده‌ام را برای عکاسی از اجرام اعماق آسمان خریده بودم و تازه سفرم را در دنیای عکاسی نجومی آغاز کرده بودم. حدود یک سال و نیم پیش تصمیم گرفتم از تمام اجرام این کاتالوگ عکاسی کنم.»

او در مجموع ۳۵۲ ساعت و ۱۳ دقیقه را صرف عکاسی از اجرام اعماق آسمان با دو تلسکوپ Askar ۱۰۳APO و William Optics Redcat ۵۱ MK۲.۵ کرد. سپس تصاویر هر جرم را با استفاده از فتوشاپ و یک نرم‌افزار نجومی پردازش کرد.

ون زویلن بسیاری از این اجرام آسمانی را از بالکن خانه‌اش در شهر هیلو در هلند رصد و عکاسی کرد؛ اما برای ثبت برخی دیگر، ناچار شد تلسکوپ‌های خود را به مناطق دورتری ببرد تا درختان و ساختمان‌های مزرعه مانع قرار گرفتن اجرام در میدان دید دوربینش نشوند.

کاتالوگ مسیه نخستین بار به‌دست شارل مسیه، ستاره‌شناس فرانسوی قرن هجدهم، گردآوری شد. او قصد داشت فهرستی از اجرام اعماق آسمان تهیه کند که ممکن بود به‌دلیل ظاهرشان در آسمان شب با دنباله‌دارها اشتباه گرفته شوند.

این کاتالوگ تاکنون بارها اصلاح شده و اکنون شماری از مشهورترین اجرام اعماق آسمان را در بر می‌گیرد که از نیمکره شمالی زمین قابل مشاهده‌اند؛ از جمله کهکشان آندرومدا، خوشه ستاره‌ای باز پروین (M۴۵) و سحابی شکارچی (M۴۲).