کشف سیاره ای که از خاکستر ستاره اش متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، پژوهشگران معتقدند برای نخستین بار یک «سیاره نسل دوم» را شناسایی کرده‌اند؛ جرمی آسمانی که از بقایای ستاره‌ای مرده شکل گرفته و به دور همان ستاره در حال گردش است.

جیمی ویلیامز، دانشجوی دکتری دانشگاه وارویک و سرپرست این پژوهش، می‌گوید: «سیاره‌های نسل دوم جهان‌هایی هستند که از موادی شکل می‌گیرند که یک ستاره هنگام مرگ آزاد می‌کند. این سیارات بسیار نادرند و یافتن نمونه‌ای از آنها در اطراف یک کوتوله سفید کاملاً غیرمنتظره بود. این رویداد شبیه یافتن سیاره‌ای است که از خاکستر ستاره‌ای که به دور آن می‌چرخد، شکل گرفته باشد.»

ستاره‌شناسان پیش از این نیز نامزدهایی برای سیارات دوباره‌متولدشده از این نوع را در اطراف تپ‌اخترها، یعنی ستاره‌های بسیار چگال و قدرتمند، شناسایی کرده بودند. با این حال، این نخستین نمونه احتمالی در اطراف یک کوتوله سفید است. از آنجا که کوتوله‌های سفید در جهان بسیار رایج‌تر از تپ‌اخترها هستند، این کشف می‌تواند نشان دهد تعداد سیاراتی که پس از مرگ ستاره مادر شکل گرفته‌اند، بیشتر از برآوردهای پیشین است.

کوتوله‌های سفید در واقع هسته‌های فشرده و باقی‌مانده ستارگانی هستند که سوخت هسته‌ای خود را به پایان رسانده‌اند. این اجرام می‌توانند مواد موجود در محیط اطراف خود را جذب کنند و در این فرایند، نشانه‌های شیمیایی بر جای بگذارند که ستاره‌شناسان با بررسی آنها می‌توانند اطلاعاتی درباره اجرام در حال گردش پیرامون کوتوله سفید به دست آورند.

پژوهشگران در این مطالعه کوتوله سفیدی به نام HS ۰۲۰۹+۰۸۳۲ را بررسی کردند و در جریان مشاهدات، نشانه‌ای شیمیایی غیرمعمول یافتند. یکی از مهم‌ترین یافته‌ها، وجود مقدار زیادی عنصر «نیوبیوم» بود؛ عنصری که می‌تواند در فرایندهای مرتبط با مرگ ستاره‌ها تولید شود و پیش از این در چنین شرایطی در یک کوتوله سفید مشاهده نشده بود.

پژوهشگران معتقدند این نشانه شیمیایی ممکن است ناشی از وجود یک سیاره عظیم در اطراف کوتوله سفید باشد که در حال از دست دادن ماده و تغذیه کوتوله سفید است. بر اساس این فرضیه، این سیاره پس از مرگ ستاره و تبدیل آن به کوتوله سفید، از بقایای برجامانده از این فرایند شکل گرفته است.