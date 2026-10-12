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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

۱۲۹۵ خدمت دندانپزشکی در اردوی جهادی میامی ارائه شد

۱۲۹۵ خدمت دندانپزشکی در اردوی جهادی میامی ارائه شد

میامی- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان از ارائه یک‌هزار و ۲۹۵ خدمت دندانپزشکی به مراجعه‌کنندگان در اردوی چهار روزه جهادی بیمارستان امام رضا(ع) میامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان پیرامون اردو جهادی دندانپزشکی در مهرماه در میامی با اظهار کرد: این برنامه با همکاری کمیته امداد و قرارگاه جهادی امام علی(ع) و با هدف بهبود سلامت دهان و دندان و تسهیل دسترسی خانواده‌های نیازمند به خدمات درمانی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این اردو، خدمات مختلفی از جمله عصب کشی، کشیدن و ترمیم دندان، فیشورسیلانت یا شیار بندی دندان، جرم گیری و ویزیت درمانی به مراجعه‌کنندگان ارائه شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۲۹۵ خدمت دندانپزشکی طی چهار روز ارائه شده است، ادامه داد: برگزاری اردوهای جهادی درمانی می‌تواند بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی مددجویان و خانواده‌های کم برخوردار را تأمین و از هزینه‌های درمانی آنان بکاهد.

تقوی با قدردانی از تلاش اعضای گروه جهادی امام علی(ع)، کادر درمان و عوامل اجرایی این برنامه، بر ضرورت تداوم همکاری گروه‌های جهادی و مراکز درمانی برای گسترش خدمات سلامت محور به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد تأکید کرد.

کد مطلب 6975510

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