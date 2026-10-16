ارائه بیش از ۵۰۰ خدمت پزشکی و بهداشتی در روستای یساقی کردکوی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساورچمنی، شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از برپایی درمانگاه تخصصی جهادی «شهدای سلامت» در روستای یساقی شهرستان کردکوی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی خبر داد.

وی افزود: این درمانگاه با مشارکت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان گلستان، گروه جهادی درمانی مشکات گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، شبکه بهداشت و درمان کردکوی و بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) این شهرستان و با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستای یساقی برپا شد.

ساورچمنی با اشاره به ارائه بیش از ۵۰۰ خدمت در این برنامه یک‌روزه افزود: خدمات ارائه‌شده حوزه‌های دندانپزشکی، پزشکی عمومی، پزشکی تخصصی، آموزش سلامت و بهداشت را در بر گرفت و گروه‌های سنی مختلف از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان و میان‌سالان از این خدمات بهره‌مند شدند.

وی هدف از اجرای این برنامه را گسترش دسترسی به خدمات سلامت، به‌ویژه برای ساکنان مناطق کم‌برخوردار، عنوان کرد و گفت: ارتقای آگاهی مردم درباره مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها نیز از محورهای اصلی فعالیت این درمانگاه بود.

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات گلستان با اشاره به پیوند این برنامه با گرامیداشت یاد شهدای سلامت خاطرنشان کرد: مشارکت مجموعه‌های درمانی، جهادی و محلی در اجرای چنین برنامه‌هایی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های تخصصی برای خدمت‌رسانی به مردم را فراهم می‌کند.

این درمانگاه با تکیه بر همکاری نیروهای حوزه سلامت و گروه‌های جهادی، در راستای حمایت از مردم مناطق کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی آنان به خدمات پزشکی و بهداشتی برگزار شد.