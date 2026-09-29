محمدحسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی در شهرستان میامی اظهار کرد: این برنامه با با مشارکت قرارگاه جهادی امام علی (ع) از هفتم تا دهم مهرماه به مدت چهار روز در این میامی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در جریان این اردو، مجموعه‌ای از خدمات تخصصی درمانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ارائه خواهد شد که بخش قابل توجهی از این خدمات در حوزه دندان‌پزشکی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه دسترسی به خدمات درمانی تخصصی یکی از نیازهای مهم خانواده‌های تحت حمایت است، تاکید داشت: برگزاری اردوهای جهادی درمانی فرصتی فراهم می‌کند تا مددجویان، به‌ویژه خانواده‌هایی که ممکن است دسترسی یا توان مالی کمتری برای دریافت خدمات تخصصی داشته باشند، از خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند.

ذوالفقاری ادامه داد: در این طرح تلاش شده است خدمات درمانی با محوریت نیاز مددجویان و با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و کادر درمانی ارائه شود تا بخشی از نیازهای درمانی جامعه هدف کمیته امداد در شهرستان میامی پاسخ داده شود.

وی خاطرنشان کرد: همکاری گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مردمی در حوزه سلامت می‌تواند نقش موثری در کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند داشته باشد و کمیته امداد نیز از ظرفیت‌های موجود برای توسعه این خدمات استفاده خواهد کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین هدف اصلی از برگزاری این اردوی جهادی را ارتقای سطح سلامت مددجویان، کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های تحت حمایت و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی عنوان کرد و یادآور شد: ارائه خدمات رایگان درمانی در مناطق مختلف استان، یکی از برنامه‌هایی است که با همکاری مجموعه‌های تخصصی و گروه‌های جهادی دنبال می‌شود.

ذوالفقاری خاطر نشان کرد: توجه به سلامت مددجویان در کنار حمایت‌های معیشتی و اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌کوشیم با استفاده از ظرفیت خیران، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های همکار، زمینه ارائه خدمات درمانی مورد نیاز خانواده‌های تحت حمایت بیش از گذشته فراهم شود.

وی افزود: اردوی جهادی درمانی شهرستان میامی از هفتم تا دهم مهرماه برگزار خواهد شد و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد می‌توانند از خدمات پیش‌بینی‌شده در این برنامه بهره‌مند شوند.