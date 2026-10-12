دیدار تاج و دبیر در مرکز ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، به دعوت مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، امروز دوشنبه ۲۰ مهر در مرکز ملی فوتبال حضور یافت و با وی دیدار و گفتگو کرد.



این دیدار در حالی برگزار شد که مهدی تاج نیز روز گذشته با حضور در محل فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر دیدار کرده بود تا دو رئیس فدراسیون در فاصله دو روز، میزبان یکدیگر باشند.



در هفته‌های اخیر اظهارات علیرضا دبیر درباره فوتبال کشور با واکنش‌هایی از سوی برخی اعضای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ همراه شده بود و تعدادی از مسئولان این مجموعه‌ها نیز مواضعی در انتقاد از صحبت‌های رئیس فدراسیون کشتی مطرح کرده بودند.



اکنون دیدار متقابل تاج و دبیر در فاصله دو روز، این گمانه را تقویت کرده است که دو طرف برای کاهش تنش‌های ایجادشده و پایان دادن به حواشی اخیر، در مسیر تعامل و گفتگو قرار گرفته‌اند.