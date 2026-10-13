دربی اصفهان زیر سایه رقابت برای صدر؛ فجر دنبال فرار با سرمربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه به مصاف یکدیگر می روند که این دیدارها برای بهبود جایگاه آنها در جدول رده بندی لیگ بیست و ششم تاثیر بسزایی دارد. مسابقاتی که علاوه بر حساسیت‌های همیشگی فوتبال، از نظر تأثیر بر جدول رده‌بندی نیز اهمیت دارند. دربی اصفهان میان ذوب‌آهن و سپاهان، جدال ملوان و فولاد در انزلی و تقابل فجر سپاسی با آلومینیوم اراک، سه مسابقه‌ای هستند که هر کدام شرایط متفاوتی را برای تیم‌های حاضر رقم می‌زنند.

دربی اصفهان و عطش سپاهان

دیدار ذوب‌آهن و سپاهان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه فولادشهر برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که برای دو تیم اصفهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. سپاهان با توجه به اهدافش در بالای جدول، نمی‌تواند به‌سادگی از کنار امتیازهای این بازی عبور کند و پیروزی در دربی می‌تواند موقعیت این تیم را در ادامه رقابت‌ها بهبود ببخشد.

ذوب‌آهن نیز در شرایطی به مصاف همشهری خود می‌رود که کسب امتیاز از این مسابقه، هم از نظر جدولی و هم از نظر روحی اهمیت زیادی دارد. چنین مسابقاتی معمولاً فراتر از جایگاه دو تیم در جدول هستند و نتیجه آنها می‌تواند بر فضای روانی ادامه فصل تأثیر بگذارد. البته سپاهان برای این مسابقه کسری طاهری را به دلیل اخراج در اختیار ندارد و ذوب‌آهن نیز از حضور فرشید اسماعیلی محروم است؛ دو غیبتی که می‌تواند در تصمیم‌های فنی دو سرمربی اثرگذار باشد.

فرصت صعود با امتیازهای خانگی برای ملوان

ملوان از ساعت ۱۷ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میزبان فولاد خوزستان است. برای ملوان بازی در خانه فرصتی شده تا با استفاده از حمایت هواداران، امتیازهای مهمی به دست بیاورد و موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد.

فولاد نیز برای اینکه از رقابت با تیم‌های بالاتر عقب نماند، به نتیجه‌ای مطلوب در انزلی نیاز دارد. این مسابقه از آن جهت اهمیت دارد که هر دو تیم می‌توانند با پیروزی، از امتیازهای معوقه خود برای تغییر جایگاهشان استفاده کنند.

جدال برای فاصله گرفتن از منطقه خطر برای فجر

فجر سپاسی شیراز و آلومینیوم اراک از ساعت ۱۷ در ورزشگاه پارس شیراز مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. این مسابقه برای هر دو تیم فرصتی مهم است تا با کسب امتیاز، شرایط خود را در جدول بهتر کنند و از دشوارتر شدن وضعیتشان در ادامه فصل جلوگیری کنند.

فجر سپاسی در خانه به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است؛ امتیازی که در رقابت فشرده لیگ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. آلومینیوم نیز با هدف کسب نتیجه‌ای مثبت به شیراز می‌رود و می‌داند که حتی یک امتیاز از این مسابقه خارج از خانه می‌تواند در ادامه مسیر اهمیت پیدا کند. بدون شک در دیدارهای اینچنینی اشتباهات فردی و نحوه استفاده از موقعیت‌های گلزنی می‌تواند سرنوشت بازی را به‌ویژه زمانی که دو تیم برای بهبود جایگاه خود به امتیاز نیاز دارند تعیین می کند. حالا باید دید مهدی رجب زاده چطور خواهد توانست پس از تصدی پست سرمربیگری این تیم باعث رشد فجر در جدول شود.

بازی‌های معوقه هفته هفتم فرصتی برای این تیم‌هاست تا بخشی از عقب‌ماندگی خود در تعداد مسابقات را جبران کنند و تصویر روشن‌تری از وضعیت جدول شکل بگیرد. سپاهان به دنبال تثبیت موقعیت خود در جمع مدعیان است، در حالی که ذوب‌آهن، ملوان، فولاد، فجر سپاسی و آلومینیوم نیز برای کسب امتیازهای ارزشمند وارد میدان می‌شوند.

برنامه بازی های امروز سه شنبه :

* ذوب آهن - سپاهان اصفهان ؛ ساعت ۱۶

* ملوان - فولاد ؛ ساعت ۱۷

* فجرسپاسی - آلومینیوم ؛ ساعت ۱۷