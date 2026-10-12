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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

۵۰۰۰ بازمانده از تحصیل خوزستان به کلاس درس بازمی‌گردند

۵۰۰۰ بازمانده از تحصیل خوزستان به کلاس درس بازمی‌گردند

اهواز - استاندار خوزستان گفت: پنج هزار بازمانده از تحصیل در استان داریم که باید با طرحی ضربتی به کلاس‌های درس بازگردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در جلسه نهضت سوادآموزی با اشاره به اهمیت رفع این چالش آموزشی اظهار کرد: یکی از دردهای جدی استان موضوع بازماندگی از تحصیل است و باید با برنامه‌ریزی جهادی این آمار را به حداقل ممکن رساند.

وی با اشاره به وضعیت آموزش در مناطق دوزبانه افزود: توجه به زبان مادری در مناطق دوزبانه بسیار مهم است و باید بستری فراهم شود تا دانش‌آموزان این مناطق با سهولت بیشتری به یادگیری بپردازند.

استاندار خوزستان به رشد کیفی آموزش در استان پرداخت و توضیح داد: میانگین معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم در استان از ۸.۷۱ به ۹.۸۰ ارتقا یافته است که این روند رو به رشد، شایسته تقدیر و استمرار است.

وی، احیای فعالیت‌های فرهنگی در مدارس را ضروری دانست و تصریح کرد: زنگ انشا و خوشنویسی در مدارس باید احیا شود؛ زیرا پیوند دانش‌آموزان با مفاخر ادبی همچون حافظ و سعدی مانع ورود واژه‌های سخیف به کلام نسل نو می‌شود.

موالی‌زاده با تأکید بر تقویت مهارت‌های تربیتی و کار جمعی بیان کرد: طرح‌های تکریم والدین و بازی‌های مبتنی بر مشارکت جمعی باید از مدارس استان آغاز شده و توسعه پیدا کند تا روحیه همکاری در کودکان نهادینه شود.

وی در خصوص زیرساخت‌های آموزشی یادآور شد: تعامل با خیران مدرسه‌ساز و پیگیری برای جذب اعتبارات لازم، نقش مهمی در برطرف کردن کمبود فضاهای آموزشی استان و تحقق توسعه مبتنی بر آموزش دارد.

کد مطلب 6975708

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