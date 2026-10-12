به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در جلسه نهضت سوادآموزی با اشاره به اهمیت رفع این چالش آموزشی اظهار کرد: یکی از دردهای جدی استان موضوع بازماندگی از تحصیل است و باید با برنامه‌ریزی جهادی این آمار را به حداقل ممکن رساند.

وی با اشاره به وضعیت آموزش در مناطق دوزبانه افزود: توجه به زبان مادری در مناطق دوزبانه بسیار مهم است و باید بستری فراهم شود تا دانش‌آموزان این مناطق با سهولت بیشتری به یادگیری بپردازند.

استاندار خوزستان به رشد کیفی آموزش در استان پرداخت و توضیح داد: میانگین معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم در استان از ۸.۷۱ به ۹.۸۰ ارتقا یافته است که این روند رو به رشد، شایسته تقدیر و استمرار است.

وی، احیای فعالیت‌های فرهنگی در مدارس را ضروری دانست و تصریح کرد: زنگ انشا و خوشنویسی در مدارس باید احیا شود؛ زیرا پیوند دانش‌آموزان با مفاخر ادبی همچون حافظ و سعدی مانع ورود واژه‌های سخیف به کلام نسل نو می‌شود.

موالی‌زاده با تأکید بر تقویت مهارت‌های تربیتی و کار جمعی بیان کرد: طرح‌های تکریم والدین و بازی‌های مبتنی بر مشارکت جمعی باید از مدارس استان آغاز شده و توسعه پیدا کند تا روحیه همکاری در کودکان نهادینه شود.

وی در خصوص زیرساخت‌های آموزشی یادآور شد: تعامل با خیران مدرسه‌ساز و پیگیری برای جذب اعتبارات لازم، نقش مهمی در برطرف کردن کمبود فضاهای آموزشی استان و تحقق توسعه مبتنی بر آموزش دارد.