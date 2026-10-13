به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران و مسئولان آموزش‌وپرورش استان قزوین، سند تحول بنیادین را نقشه راه فعالیت‌های این مجموعه دانست و اظهار کرد: برنامه‌ها و مصوبات باید به نتایج عملی در حوزه کیفیت آموزشی، عدالت آموزشی و تقویت هویت منجر شوند.

وی تکریم معلمان، رعایت اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری و نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران را از الزامات مدیریت آموزشی برشمرد و بر حفظ کرامت فرهنگیان و رسیدگی اصولی به مسائل مدارس تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین با اشاره به شعار هفته بهداشت روان با عنوان «صدای دانش‌آموز ایرانی؛ از دل بحران تا تاب‌آوری و امید»، بر ضرورت شنیدن فعال دانش‌آموزان، توجه به نشانه‌های رفتاری و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده تأکید کرد.

یحیایی، اجرای دقیق غربالگری دانش‌آموزان دوره ابتدایی، پیگیری برنامه نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، همکاری با خانواده‌ها و شناسایی دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل را از اقدامات ضروری برای ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل دانست.

وی همچنین فعال‌سازی شورای معلمان، شورای مدرسه و شورای دانش‌آموزی را در بهبود تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کیفیت آموزش مؤثر دانست و بر استفاده حداکثری از ظرفیت آموزش حضوری تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین در ادامه، ترویج فرهنگ نماز و انس با قرآن کریم، تقویت هویت دینی و ملی، توجه به زیست عفیفانه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر اولویت‌های تربیتی آموزش‌وپرورش عنوان کرد.

یحیایی بر ضرورت اجرای برنامه‌های هدفمند و نظارت بر عملکرد مدیران تأکید کرد تا اقدامات آموزشی و تربیتی به بهبود کیفیت مدارس و تحقق اهداف سند تحول بنیادین منجر شود.

