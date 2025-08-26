  1. استانها
  خوزستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

افتتاح ۳۵۱ کلاس درس جدید در خوزستان

اهواز ـ استاندار خوزستان از افتتاح و تحویل ۳۵۱ کلاس درس جدید در قالب ۶۸ واحد آموزشی و همچنین مدرسه‌ای که ساخت آن به صورت نمادین توسط رئیس‌جمهور شروع شد تا مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه شنبه در نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با تاکید بر ضرورت گسترش پروژه‌های مهر و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه آموزشی گفت: عملیات ساخت مدارس باید تا مهرماه به پایان برسد و این فضاها برای تحصیل دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا افزود: در مهرماه امسال ۳۵۱ کلاس درس در قالب ۶۸ واحد آموزشی افتتاح و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

استاندار خوزستان در ادامه به برنامه‌های ویژه برای مناطق محروم اشاره کرد و بیان داشت: ۱۶ مدرسه کانکسی نیز برچیده خواهد شد و مدارس آجری تا پایان مهرماه تحویل آموزش و پرورش به ویژه در مناطق عشایری خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به ضرورت بازسازی مدارس تخریبی تأکید کرد: هزار و ۱۱۳ کلاس تخریبی هم با همت و برنامه‌ریزی سازمان نوسازی مدارس باید فوراً اصلاح و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تأمین اعتبار برای این نهضت اشاره کرد و گفت: مقرر شد از محل مسئولیت‌های اجتماعی، اعتبارات ملی و استانی به نهضت مدرسه‌سازی توجه جدی شود.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به یک پروژه خاص تصریح کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی مدرسه واقع در کوی پردیس که سنگ بنای آن توسط رئیس‌جمهور گذاشته شد، این مدرسه تا مهرماه آماده و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد

