جریمه ۱۹۰ میلیارد ریالی قاچاقچی دام زنده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و مالک دام‌ها را به پرداخت ۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم کرد.

محکومیت متخلف به پرداخت ۱۹۰ میلیارد ریال جریمه

شاهی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، ۳۰ میلیارد ریال نیز معادل ارزش کارشناسی خودرو به جریمه اضافه شد. همچنین با توجه به اینکه دام‌های حمل‌شده در زمان رسیدگی موجود نبودند، معادل ارزش آن‌ها نیز به مبلغ جریمه افزوده شد و در نهایت، متخلف به پرداخت ۱۹۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

کشف محموله توسط مأموران انتظامی

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان خاطرنشان کرد: مأموران نیروی انتظامی بروجرد این محموله را از یک دستگاه کامیون به ظن قاچاق کشف و پرونده تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.