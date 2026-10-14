به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد این اداره کل در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی اظهار کرد: در پی تداوم برنامه‌های نظارتی و کنترلی برای صیانت از حقوق مردم و حفظ سلامت کالاهای اساسی در۶ ماهه نخست امسال اقدامات گسترده‌ای در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری ۸۲۵ فقره پرونده تخلف در حوزه نانوایی‌ها به تعزیرات حکومتی همدان ارجاع شده که تاکنون به۸۲۳ فقره از آن‌ها رسیدگی عملیاتی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: برآیند فرآیند رسیدگی و اعمال مجازات‌های قانونی منجر به صدور رای محکومیت و جریمه نقدی به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال شده که این امر نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضا و تعزیرات در بازگرداندن حقوق عمومی و انضباط بخشی به بازار است.

محمدی با اشاره به اجرای طرح‌های بازرسی میدانی و گشت‌های مشترک با سایر نهادهای نظارتی بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری ۳۳۷ واحد نانوایی در سراسر استان مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند که در جریان این بازرسی‌ها برای ۱۱۷ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به شعب ارجاع شد.

وی در پایان با تاکید بر استمرار این روند نظارتی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های میدانی و برخورد با تخلفات صنفی با هدف جلوگیری از هرگونه سواستفاده از حقوق شهروندان و حفظ سلامت جامعه به صورت مستمر و با قاطعیت در دستور کار تعزیرات حکومتی استان همدان قرار دارد.