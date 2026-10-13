امنیت زیربنای توسعه جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی صبح سه شنبه در دیدار با سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان همدان از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در برقراری نظم، امنیت و آرامش شهروندان تقدیر کرد و با اشاره به جایگاه و اهمیت امنیت در پیشرفت و توسعه همه‌جانبه جامعه افزود: امنیت از اساسی‌ترین نیازهای مردم و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و تلاش‌های ارزنده نیروهای انتظامی در حفظ نظم عمومی، مقابله قاطع با جرائم و صیانت از جان و مال شهروندان نقشی مهم و انکار ناپذیر در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در جامعه دارد.

وی با قدردانی از حضور موثر و فعال کارکنان انتظامی در عرصه‌های مختلف ماموریتی افزود: مجاهدت‌های کارکنان پلیس شایسته بالاترین تجلیل‌ها است و در همین راستا حمایت همه‌جانبه از پلیس و تقویت همکاری و تعامل میان مردم و مجموعه انتظامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

نماینده مردم استان همدان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به رویکرد مکتبی و انقلابی خادمان امنیت خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی و کارکنان پلیس نیروهایی ولایت‌مدار و پایبند به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی هستند و همین رویکرد دینی و انقلابی از مولفه‌های کلیدی و تعیین‌کننده در انجام بهینه مسئولیت‌ها و صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی بشمار می‌رود.

مردم مهم‌ترین پشتوانه پلیس در تامین امنیت پایدار هستند

فرمانده انتظامی استان همدان در ادامه نیز ضمن خیرمقدم و قدردانی از حمایت‌ها، رهنمودها و توجه ویژه آیت‌الله موسوی اصفهانی به مجموعه انتظامی استان، اظهار کرد: ولایت‌مداری، تبعیت محض از فرامین داهیانه مقام معظم رهبری و پایبندی راسخ به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی اصول اساسی و جهت دهنده در تمام مراحل خدمت کارکنان انتظامی است.

سردار حسین نجفی افزود: مجموعه انتظامی استان با اتکا به رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و در چارچوب وظایف و ماموریت‌های قانونی خود با روحیه جهادی و احساس مسئولیت کامل برای تامین امنیت پایدار، مقابله قاطع با جرائم، صیانت از حقوق شهروندان و خدمت رسانی شایسته به مردم شریف استان تلاش می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم مهم‌ترین و ارزشمندترین پشتوانه پلیس در اجرای موفق ماموریت‌های امنیتی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: مشارکت عمومی، اعتماد متقابل مردم و پلیس و همکاری نزدیک دستگاه‌های مختلف نقشی بسیار موثر و راهبردی در پیشگیری از جرائم، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح امنیت اجتماعی دارد و مجموعه انتظامی همواره تقویت ارتباط سازنده با عموم شهروندان و جلب رضایت آنها را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با تاکید بر تداوم خدمت رسانی صادقانه و بی‌منت به شهروندان خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی استان همدان با روحیه انقلابی، تفکر بسیجی، ولایت‌مداری و پیروی از منویات مقام معظم رهبری، با تمام توان در مسیر پاسداری از امنیت عمومی، حفظ نظم و آرامش جامعه و حراست از دستاوردهای گرانبهای انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند و خدمت‌گزاری به مردم عزیز را برای خود افتخاری بزرگ می‌دانند.