سردار شریف:دشمن در جنگ با ایران به اهداف خود نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف در آیین رونمایی از کتاب‌ها، اطلس‌ها و آثار مربوط به نبردهای خراسان در دوران دفاع مقدس که در مشهد برگزار شد، با اشاره به پیوند تجربه‌های دفاع مقدس با شرایط امروز کشور اظهار کرد: انقلاب اسلامی راه جدیدی پیش روی ملت‌ها قرار داد و عزت و سربلندی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه افزود: در طول ۴۷ سال گذشته، دشمنان از ابزارهای مختلف، از گروهک‌های تجزیه‌طلب و جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی تا ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، برای متوقف کردن انقلاب اسلامی استفاده کردند، اما به نتیجه نرسیدند.

دشمن با همه ظرفیت وارد میدان شد

وی با اشاره به رویارویی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران تصریح کرد: زمانی که دشمنان خود وارد میدان شدند، نشان دادند که دیگر ابزارهای پیشین برای پیشبرد اهدافشان کافی نبوده است. آنان با طراحی پیچیده‌ای به دنبال ضربه زدن به فرماندهان و مسئولان کشور بودند، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

شریف با اشاره به تحولات نظامی اخیر مدعی شد که بخش عمده‌ای از ظرفیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه آسیب دیده یا از کار افتاده است و افزود: با توجه به تجربه‌های نظامی، اگر مهاجم در مرحله اولیه جنگ به اهداف خود نرسد، در ادامه و با فرسایشی شدن درگیری نیز با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

تأکید بر نقش رهبری و نیروهای مسلح

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با تأکید بر نقش هدایت‌های رهبر انقلاب در مدیریت شرایط جنگی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات دشمن پاسخ داده‌اند و این آمادگی و توانمندی، محاسبات طرف مقابل را با چالش مواجه کرده است.

وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره پیامدهای جنگ برای آغازگران آن اظهار کرد: امروز می‌توان بخشی از تحقق این پیش‌بینی را در تحولات منطقه مشاهده کرد.

شریف همچنین با اشاره به تجربه مقابله با گروه تروریستی داعش بیان کرد: شهید سلیمانی، علت موفقیت نیروهای مقاومت را انجام وظیفه و تکلیف با اذن مرجعیت می‌دانست و معتقد بود تا زمانی که این نگاه حاکم باشد، پیروزی از آن جبهه‌ای است که برای انجام تکلیف وارد میدان می‌شود.

آثار دفاع مقدس؛ میراثی برای نسل‌های آینده

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به آثار رونمایی‌شده در این مراسم گفت: کتاب‌ها و اسناد دفاع مقدس سرشار از روایت‌هایی درباره عشق به اهل‌بیت(ع)، شهادت، مردم ایران و دفاع از میهن است و باید این میراث به نسل امروز و آینده منتقل شود.

وی با یادآوری نقش رزمندگان و فرماندهان لشکرهای خراسان در دوران دفاع مقدس افزود: فرماندهان و رزمندگان این یگان‌ها در برابر دشمن ایستادگی کردند و تجربه‌های آنان امروز نیز می‌تواند برای نسل جدید نیروهای مسلح راهگشا باشد.

شریف با بیان اینکه فرهنگ و روحیه مردم ایران از عوامل مهم ایستادگی کشور است، خاطرنشان کرد: ملت ایران در شرایط دشوار با یکدیگر همراهی می‌کنند و فرهنگ دینی، ملی و انسانی خود را حفظ می‌کنند؛ از همین رو، شناخت درست جامعه ایرانی برای دشمنان ضروری است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه ابراز امیدواری کرد: با تلاش پژوهشگران، نویسندگان، علما و استادان دانشگاه، پیام‌ها و تجربه‌های ارزشمند دفاع مقدس در قالب اسناد و آثار مکتوب به نسل‌های آینده منتقل شود؛ چراکه عزت و سربلندی کشور در گرو حفظ و انتقال این فرهنگ است.