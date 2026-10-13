امنیت انرژی نیازمند توسعه متوازن تولید و شبکه است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم جعفرزاده در حاشیه هشتمین کنفرانس نیروگاه خورشیدی ایران و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ناترازی برق کشور صرفاً ناشی از کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه تولید، تأمین سوخت، انتقال، توزیع و مدیریت مصرف در شکل‌گیری آن نقش دارند. از این‌رو، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در چارچوب یک برنامه جامع برای ارتقای پایداری و امنیت شبکه برق دنبال شود.

وی افزود: انرژی خورشیدی با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی ایران، یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در صنعت برق است و می‌تواند ضمن کاهش فشار بر نیروگاه‌های حرارتی، به تنوع‌بخشی منابع تولید و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک کند؛ با این حال، خورشیدی‌ها بخشی از راه‌حل ناترازی هستند، نه جایگزین اصلاحات ساختاری صنعت برق.

مدیرعامل هلدینگ انرژی لاوان با تأکید بر ضرورت توجه به معماری امنیت انرژی کشور تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ظرفیت پذیرش شبکه، زیرساخت‌های انتقال و نیاز واقعی مصرف صورت گیرد. در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، احداث پست‌ها و خطوط انتقال، بهره‌گیری از سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت نوسانات تولید، از الزامات اساسی بهره‌برداری پایدار و اقتصادی به شمار می‌رود.

جعفرزاده با اشاره به ضرورت ایجاد بستر مطمئن برای حضور سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ماهیتی بلندمدت دارد و بدون ثبات مقررات، سازوکارهای شفاف فروش برق، تضمین وصول مطالبات و امکان پیش‌بینی بازگشت سرمایه، نمی‌توان انتظار مشارکت گسترده و مستمر بخش خصوصی را داشت.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه و مدل‌های نوین تأمین مالی پروژه‌محور، در کنار مدیریت ریسک‌های اقتصادی و ارزی، می‌تواند روند اجرای طرح‌های تجدیدپذیر را تسریع کند. در این مسیر، هماهنگی میان سیاست‌گذار، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت کیفیت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: معیار موفقیت در توسعه تجدیدپذیرها صرفاً میزان ظرفیت نصب‌شده نیست؛ بلکه توان واقعی تولید، کیفیت طراحی و اجرا، قابلیت اتصال به شبکه، ضریب بهره‌برداری و بازده اقتصادی پروژه‌ها باید مبنای ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد این مجموعه در توسعه زیرساخت‌های انرژی گفت: راهبرد این مجموعه بر سرمایه‌گذاری هدفمند، مطالعات دقیق فنی و اقتصادی، مدیریت مهندسی پروژه‌ها و تبدیل منابع مالی به ظرفیت عملیاتی و قابل اتکای تولید برق استوار است.

جعفرزاده همچنین خاطرنشان کرد: مسئله امنیت انرژی دیگر محدود به اوج مصرف تابستان نیست؛ محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در زمستان نیز ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تولید و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را برجسته کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: امنیت پایدار انرژی با افزایش صرف ظرفیت نیروگاهی به دست نمی‌آید؛ بلکه حاصل توسعه متوازن تولید، تقویت شبکه، ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های موجود، مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. انرژی خورشیدی در این مسیر نقشی مهم دارد، اما حل ریشه‌ای ناترازی برق نیازمند اصلاح ساختار و حکمرانی صنعت انرژی کشور است.