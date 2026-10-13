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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

پیشرفت ۴۳ درصدی پروژه «کوی پرواز» همدان

پیشرفت ۴۳ درصدی پروژه «کوی پرواز» همدان

همدان-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان از پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصدی پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن در «کوی پرواز» همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه کوی پرواز که با حضور منوچهر خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در محل کارگاه پروژه برگزار شد، اظهار کرد: کلان پروژه مسکن کوی پرواز از مهم‌ترین طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان همدان است که با پیگیری جهادی مجموعه بنیاد مسکن، هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات رسان و مشارکت متقاضیان با سرعت در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به لزوم تسهیل جریان نقدینگی در این طرح تاکید کرد: برای حفظ شتاب عملیات اجرایی و تسریع در واگذاری واحدها به متقاضیان، تامین منابع مالی مورد نیاز و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های بالادستی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در تشریح روند شکل‌گیری و اجرای پروژه تصریح کرد: اراضی این طرح در سال ۱۴۰۲ تحویل بنیاد مسکن شد و بلافاصله پس از ورود بنیاد به عنوان مجری و کارگزار عملیات طراحی شهری و مهندسی پروژه با همکاری شرکت مشاور آغاز گردید و آماده‌سازی و پیاده‌سازی معابر با به کارگیری توان و ماشین‌آلات بنیاد مسکن اجرایی شد.

رضایی با اشاره به بازنگری در تراکم و ظرفیت واحدهای مسکونی گفت: در برآوردهای اولیه ظرفیت پروژه حدود ۱۱ هزار واحد پیش‌بینی شده بود اما با توجه به ملاحظات دقیق فنی و رعایت ضوابط پدافندی و محدودیت‌های همجواری با حریم فرودگاه و همچنین لزوم پیش‌بینی سرانه‌های عمومی و کاربری‌های خدماتی استاندارد، باز طراحی انجام و در نهایت ظرفیت ساخت به ۸ هزار و ۲۷۶ واحد اصلاح شد که تماما به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه کیفیت ساخت و نظارت دقیق فنی خط قرمز بنیاد مسکن در طرح‌های نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: این نهاد تمام توان مهندسی و اجرایی خود را به کار بسته تا این واحدها با بالاترین استانداردهای ایمنی و مهندسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل مردم شریف همدان شود.

کد مطلب 6976491

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