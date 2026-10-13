محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گلایه‌های معلولان استان سمنان از عدم تناسب مبالغ دریافتی با اقساط تسهیلات مسکن اظهار کرد: بخش عمده این مشکل به تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن بازمی‌گردد.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با مطرح شدن طرح مسکن ملی ویژه معلولان، تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده برای هر واحد مسکونی ۴۰۰ میلیون تومان بود و سازمان بهزیستی نیز ۱۰۰ میلیون تومان به‌عنوان سهم آورده خود برای کمک به تأمین مسکن این افراد در نظر گرفته بود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به تأخیر در روند ساخت واحدهای مسکونی بیان کرد: متولی ساخت این واحدها بهزیستی نیست و این مسئولیت بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد؛ با این حال، تأخیرهای ایجادشده و افزایش هزینه‌های ساخت در سال‌های اخیر، مشکلاتی را برای مشمولان این طرح به وجود آورده است.

نسیمی با تأکید بر اینکه مسئولیت بهزیستی در این طرح به تأمین کمک‌هزینه ساخت مسکن محدود می‌شود، گفت: در پی افزایش تورم و هزینه‌های ساخت، وزارت راه و شهرسازی میزان تسهیلات مسکن را از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان و سپس به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

وی ادامه داد: تعلق سود دوران مشارکت از زمان ساخت به تسهیلات مسکن نیز به افزایش تعهدات مالی و ایجاد مشکلات برای متقاضیان منجر شده است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اقدامات این سازمان برای کاهش فشار مالی بر مددجویان تصریح کرد: بهزیستی سهم آورده خود را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده است تا مشمولان بتوانند از این ظرفیت برای تأمین مسکن استفاده کنند.

نسیمی همچنین با اشاره به مصوبه شورای مسکن کشور برای بلندمدت شدن بازپرداخت تسهیلات مسکن معلولان گفت: قرار بود با افزایش مدت بازپرداخت، میزان اقساط کاهش یابد؛ با این حال، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده شورای مسکن است و در حوزه مسئولیت بهزیستی قرار ندارد.