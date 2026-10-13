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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

طرح آبرسانی سایت‌های نهضت ملی مسکن بوشهر به پیشرفت ۶۸ درصدی رسید

طرح آبرسانی سایت‌های نهضت ملی مسکن بوشهر به پیشرفت ۶۸ درصدی رسید

بوشهر- مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: طرح آبرسانی به سایت‌های نهضت ملی مسکن استان با اجرای ۵۷ کیلومتر شبکه آبرسانی، به پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای آبرسانی به سایت‌های نهضت ملی مسکن استان بوشهر در حال اجراست و بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی آن انجام شده است.

وی افزود: در قالب این طرح ۵۷ کیلومتر شبکه آبرسانی با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن و چدن داکتیل در قطرهای ۹۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شود.

بردستانی بیان کرد: اجرای این شبکه نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز واحدهای مسکونی احداث‌شده در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن دارد و با تکمیل عملیات، زیرساخت آبرسانی این سایت‌ها تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی و تأمین آب پایدار برای ساکنان واحدهای نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود و روند اجرای پروژه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه‌های آبرسانی در سایت‌های مسکن در کنار توسعه سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، از الزامات آماده‌سازی این مناطق برای سکونت شهروندان است و شرکت آب و فاضلاب استان اجرای این طرح را در اولویت قرار داده است.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی جهت احداث ۳۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال در ۶ ماهه دوم سال جاری از اولویت های این شرکت است.

کد مطلب 6976297

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