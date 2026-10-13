توزیع ۴.۲ میلیون جلد کتاب در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مازرلو ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه پیش‌بینی کل نیاز استان حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار جلد کتب درسی بود، اظهار کرد: تاکنون چهار میلیون و ۲۷۰ هزار جلد به استان تحویل و از این تعداد، بالغ بر چهار میلیون و ۲۱۰ هزار جلد کتاب به شهرستان‌ها و مدارس ارسال شده است.

وی با اشاره به رتبه دوم کشوری گلستان در توزیع کتاب‌های درسی افزود: حدود ۶۰ هزار جلد کتاب در انبار استان موجود است که به محض ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید بلافاصله تحویل داده خواهد شد، همچنین حدود ۳۰ هزار جلد کتاب از شاخه فنی و حرفه‌ای به‌صورت تک‌عنوان هنوز از وزارتخانه ارسال نشده که به محض ورود به استان، در کمتر از ۲۴ ساعت به دست دانش‌آموزان خواهد رسید.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان در خصوص گلایه برخی والدین دانش‌آموزان پایه‌های ورودی (اول، هفتم و دهم) گفت: فرآیند ثبت‌نام این پایه‌ها در سامانه سیدا معمولاً دیرتر قطعی می‌شود و ثبت کتاب نیز منوط به تکمیل این مرحله است.

مازرلو ادامه داد: دانش‌آموزانی که ثبت‌نام قطعی دارند، می‌توانند حتی با ارائه تصویر رسید ثبت‌نام، با مراجعه به انبار کتب آموزش و پرورش شهرستان خود، کتاب را فوری دریافت کنند.

وی با اشاره به طرح «شهید عجمیان» و اولویت‌بخشی دولت به تجهیز و شاداب‌سازی مدارس تأکید کرد: فرآیند بهسازی مدارس با جدیت میان اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس در جریان است.

آمادگی برای زمستان؛ تجهیز ۸۰۰ مدرسه به مشعل‌های دوگانه‌سوز

مازرلو با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا و سرمای شدید زمستان، از تدابیر پدافندی آموزش و پرورش گلستان خبر داد و گفت: کارگروه تأمین، تجهیز و تعمیر فضاهای آموزشی ذیل مدیریت بحران تشکیل شده است، در حال حاضر حدود ۸۰۰ مدرسه استان مجهز به مشعل فعال دوگانه‌سوز (گاز و گازوئیل) هستند و برای هزار مدرسه دیگر نیز در صورت تأمین اعتبارات تجهیزاتی نظیر تانکر ذخیره سوخت، آمادگی ارتقا وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های ایمنی برای بررسی سقف و سازه مدارس به مدیران ابلاغ شده و دوره‌های آموزشی کار با تأسیسات گرمایشی برای سرایداران و عوامل اجرایی در دست اقدام است، همچنین تعاملات لازم با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و حیاط مدارس برقرار شده است.