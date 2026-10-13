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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

توزیع ۴.۲ میلیون جلد کتاب در گلستان

توزیع ۴.۲ میلیون جلد کتاب در گلستان

گرگان-رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان، از توزیع ۴.۲میلیون جلد کتاب در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مازرلو ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه پیش‌بینی کل نیاز استان حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار جلد کتب درسی بود، اظهار کرد: تاکنون چهار میلیون و ۲۷۰ هزار جلد به استان تحویل و از این تعداد، بالغ بر چهار میلیون و ۲۱۰ هزار جلد کتاب به شهرستان‌ها و مدارس ارسال شده است.

وی با اشاره به رتبه دوم کشوری گلستان در توزیع کتاب‌های درسی افزود: حدود ۶۰ هزار جلد کتاب در انبار استان موجود است که به محض ثبت‌نام دانش‌آموزان جدید بلافاصله تحویل داده خواهد شد، همچنین حدود ۳۰ هزار جلد کتاب از شاخه فنی و حرفه‌ای به‌صورت تک‌عنوان هنوز از وزارتخانه ارسال نشده که به محض ورود به استان، در کمتر از ۲۴ ساعت به دست دانش‌آموزان خواهد رسید.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان در خصوص گلایه برخی والدین دانش‌آموزان پایه‌های ورودی (اول، هفتم و دهم) گفت: فرآیند ثبت‌نام این پایه‌ها در سامانه سیدا معمولاً دیرتر قطعی می‌شود و ثبت کتاب نیز منوط به تکمیل این مرحله است.

مازرلو ادامه داد: دانش‌آموزانی که ثبت‌نام قطعی دارند، می‌توانند حتی با ارائه تصویر رسید ثبت‌نام، با مراجعه به انبار کتب آموزش و پرورش شهرستان خود، کتاب را فوری دریافت کنند.

وی با اشاره به طرح «شهید عجمیان» و اولویت‌بخشی دولت به تجهیز و شاداب‌سازی مدارس تأکید کرد: فرآیند بهسازی مدارس با جدیت میان اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس در جریان است.

آمادگی برای زمستان؛ تجهیز ۸۰۰ مدرسه به مشعل‌های دوگانه‌سوز

مازرلو با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا و سرمای شدید زمستان، از تدابیر پدافندی آموزش و پرورش گلستان خبر داد و گفت: کارگروه تأمین، تجهیز و تعمیر فضاهای آموزشی ذیل مدیریت بحران تشکیل شده است، در حال حاضر حدود ۸۰۰ مدرسه استان مجهز به مشعل فعال دوگانه‌سوز (گاز و گازوئیل) هستند و برای هزار مدرسه دیگر نیز در صورت تأمین اعتبارات تجهیزاتی نظیر تانکر ذخیره سوخت، آمادگی ارتقا وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌های ایمنی برای بررسی سقف و سازه مدارس به مدیران ابلاغ شده و دوره‌های آموزشی کار با تأسیسات گرمایشی برای سرایداران و عوامل اجرایی در دست اقدام است، همچنین تعاملات لازم با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و حیاط مدارس برقرار شده است.

کد مطلب 6976551

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