به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضاخانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ هزار نسخه کتاب با موضوعات مختلف از سوی خیرین، سازمان‌ها و مردم فرهنگ‌دوست به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده است.

وی افزود: اهدای کتاب یکی از جلوه‌های ارزشمند مشارکت اجتماعی در عرصه فرهنگ و اقدامی مؤثر در غنی‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی به شمار می‌رود؛ حرکتی که علاوه بر افزایش تنوع منابع، زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از کتاب و محتوای مکتوب را فراهم می‌کند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند، ادامه داد: همراهی خیرین و شهروندان در تأمین منابع کتابخانه‌ای نشان‌دهنده توجه و اعتماد مردم به جایگاه کتابخانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی است.

اهدای کتاب؛ گامی در مسیر توسعه عدالت فرهنگی

رضاخانی با اشاره به نقش اهدای کتاب در تقویت مجموعه‌های کتابخانه‌ای بیان کرد: افزایش و تکمیل منابع مطالعاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر به کتاب‌های متنوع و پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی، از مهم‌ترین دستاوردهای این مشارکت مردمی است.

وی تصریح کرد: اهدای کتاب علاوه بر کمک به توسعه منابع کتابخانه‌ها، فرصتی برای استفاده مشترک از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه فراهم می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که کتاب‌های موجود در اختیار افراد بیشتری قرار گیرد و زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر شهروندان از منابع مکتوب فراهم شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به تنوع موضوعی کتاب‌های اهدایی گفت: این منابع طیف گسترده‌ای از موضوعات، از جمله ادبیات، علوم کاربردی، کتاب‌های کمک‌درسی، منابع دینی و کتاب‌های ویژه کودکان و نوجوانان را در بر می‌گیرد.

کتاب‌های اهدایی پس از ارزیابی در اختیار اعضای کتابخانه‌ها قرار می‌گیرند

رضاخانی با بیان اینکه استفاده از کتاب‌های اهدایی مستلزم طی مراحل کارشناسی و آماده‌سازی است، خاطرنشان کرد: کتاب‌های دریافت‌شده پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی، ثبت و آماده‌سازی، در مجموعه منابع کتابخانه‌های عمومی استان قرار می‌گیرند تا متناسب با نیاز مخاطبان، امکان استفاده و امانت‌گیری از آن‌ها فراهم شود.

وی افزود: توجه به نیازهای مطالعاتی اعضا، تنوع موضوعی منابع و فراهم کردن زمینه استفاده گروه‌های مختلف سنی از کتاب، از موضوعات مهم در مدیریت و غنی‌سازی مجموعه‌های کتابخانه‌ای است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با تأکید بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: اهدای کتاب را می‌توان جلوه‌ای از «نذر دانایی» دانست؛ اقدامی فرهنگی که ثمرات آن فراتر از یک کمک مادی بوده و در مسیر افزایش آگاهی، تقویت سرمایه فرهنگی جامعه و گسترش فرصت‌های یادگیری برای نسل‌های مختلف قرار می‌گیرد.

رضاخانی خاطرنشان کرد: استمرار همراهی خیرین، نهادها، سازمان‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ و کتابخوانی می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر منابع کتابخانه‌های عمومی کمک کند و زمینه دسترسی گسترده‌تر شهروندان به آثار ارزشمند و متنوع را فراهم آورد.

وی بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و مردم در توسعه فرهنگ مطالعه تأکید کرد و گفت: مشارکت در اهدای کتاب، اقدامی اثرگذار برای تقویت جایگاه کتابخانه‌های عمومی و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای مطالعه، یادگیری و رشد فرهنگی در جامعه است.