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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

۲۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان زنجان اهدا شد

۲۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان زنجان اهدا شد

زنجان-مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان از اهدای بیش از ۲۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضاخانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۰ هزار نسخه کتاب با موضوعات مختلف از سوی خیرین، سازمان‌ها و مردم فرهنگ‌دوست به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شده است.

وی افزود: اهدای کتاب یکی از جلوه‌های ارزشمند مشارکت اجتماعی در عرصه فرهنگ و اقدامی مؤثر در غنی‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های عمومی به شمار می‌رود؛ حرکتی که علاوه بر افزایش تنوع منابع، زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از کتاب و محتوای مکتوب را فراهم می‌کند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با بیان اینکه کتابخانه‌های عمومی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند، ادامه داد: همراهی خیرین و شهروندان در تأمین منابع کتابخانه‌ای نشان‌دهنده توجه و اعتماد مردم به جایگاه کتابخانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی است.

اهدای کتاب؛ گامی در مسیر توسعه عدالت فرهنگی

رضاخانی با اشاره به نقش اهدای کتاب در تقویت مجموعه‌های کتابخانه‌ای بیان کرد: افزایش و تکمیل منابع مطالعاتی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر به کتاب‌های متنوع و پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی، از مهم‌ترین دستاوردهای این مشارکت مردمی است.

وی تصریح کرد: اهدای کتاب علاوه بر کمک به توسعه منابع کتابخانه‌ها، فرصتی برای استفاده مشترک از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه فراهم می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که کتاب‌های موجود در اختیار افراد بیشتری قرار گیرد و زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر شهروندان از منابع مکتوب فراهم شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به تنوع موضوعی کتاب‌های اهدایی گفت: این منابع طیف گسترده‌ای از موضوعات، از جمله ادبیات، علوم کاربردی، کتاب‌های کمک‌درسی، منابع دینی و کتاب‌های ویژه کودکان و نوجوانان را در بر می‌گیرد.

کتاب‌های اهدایی پس از ارزیابی در اختیار اعضای کتابخانه‌ها قرار می‌گیرند

رضاخانی با بیان اینکه استفاده از کتاب‌های اهدایی مستلزم طی مراحل کارشناسی و آماده‌سازی است، خاطرنشان کرد: کتاب‌های دریافت‌شده پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی، ثبت و آماده‌سازی، در مجموعه منابع کتابخانه‌های عمومی استان قرار می‌گیرند تا متناسب با نیاز مخاطبان، امکان استفاده و امانت‌گیری از آن‌ها فراهم شود.

وی افزود: توجه به نیازهای مطالعاتی اعضا، تنوع موضوعی منابع و فراهم کردن زمینه استفاده گروه‌های مختلف سنی از کتاب، از موضوعات مهم در مدیریت و غنی‌سازی مجموعه‌های کتابخانه‌ای است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با تأکید بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: اهدای کتاب را می‌توان جلوه‌ای از «نذر دانایی» دانست؛ اقدامی فرهنگی که ثمرات آن فراتر از یک کمک مادی بوده و در مسیر افزایش آگاهی، تقویت سرمایه فرهنگی جامعه و گسترش فرصت‌های یادگیری برای نسل‌های مختلف قرار می‌گیرد.

رضاخانی خاطرنشان کرد: استمرار همراهی خیرین، نهادها، سازمان‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ و کتابخوانی می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر منابع کتابخانه‌های عمومی کمک کند و زمینه دسترسی گسترده‌تر شهروندان به آثار ارزشمند و متنوع را فراهم آورد.

وی بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و مردم در توسعه فرهنگ مطالعه تأکید کرد و گفت: مشارکت در اهدای کتاب، اقدامی اثرگذار برای تقویت جایگاه کتابخانه‌های عمومی و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای مطالعه، یادگیری و رشد فرهنگی در جامعه است.

کد مطلب 6976482

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