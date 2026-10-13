به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید که از محصولات بنیاد سینمایی فارابی است، از روز چهارشنبه، ۲۲ مهر راهی سینماهای سراسر کشور می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «بامبولک قهرمان عروسکی ما هر بار آرزوی کودکی را برآورده می‌کند. او این بار روایتگر داستان خواهر و برادری است که از اینکه پدر و مادر برایشان وقت کمی می‌گذارند، ناراحت هستند.»

دفتر پخش راه عرفان، پخش این فیلم در سینماها را بر عهده دارد.

امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، مهرداد ضیایی، عیسی یوسفی‌پور، فریده سپاه‌منصور، آناهیتا هاشمی، آیان یاربیگی و دانیال نوروش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل «بامبولک ۲» عبارتند از تهیه کننده: بهروز مفید، کارگردان: محمدمتین اوجانی، نویسنده: امیرمحمد عبدی، مدیر فیلم‌برداری: فرزام گل‌سفیدی، تدوین‌گر: وحید بی‌طرفان، صدابردار: حمید کرمانی، صداگذار: امید قربانی، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، موسیقی: مرتضی شفیع، چهره‌پرداز: لیلا پرهیزکاری، جلوه‌های بصری: امیر ولی‌خانی.