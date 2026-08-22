به گزارش خبرگزاری مهر، «مادرکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمدمتین اوجانی و تهیه‌کنندگی داود نامور، از ۲۲ شهریور سال جاری در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

این نمایش نخستین همکاری محمدمتین اوجانی به عنوان نویسنده و کارگردان با داود نامور در مقام تهیه‌کننده است که پیش‌فروش بلیت آن از ۲ شهریور در سایت تیوال آغاز می‌شود.

داود نامور از تهیه‌کنندگان و فعالان تئاتر و مدیر عمارت نوفل‌لوشاتو است. او پیش از این تهیه‌کنندگی آثاری همچون «سلول»، «بودن»، «مده‌آ»، «پروین»، «دوجلاد» و «چلوکبابی حاجی مولوی» را بر عهده داشته است.

نمایش «سلول» از جمله آثار اخیر نامور در کسوت تهیه کننده است که با ۱۱۰ اجرا در سال جاری به کار خود پایان داد.

محمدمتین اوجانی نیز از کارگردانان تئاتر و سینماست که پیش از این فیلم سینمایی «این جمعیت قابل کنترل» را روی پرده سینما داشته است. این فیلم موفق به کسب مقام دوم در هشتمین جشنواره فیلم‌های فولکلور هندوستان شد.

اوجانی در عرصه تئاتر نیز کارگردانی آثاری همچون «توو»، «مرگ هیتلر به روایت تلفنچی»، «نئاندرتال‌ها» و «رهایی از شائولین» را در کارنامه خود دارد. نمایش «رهایی از شائولین» در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و در بخش «فجر پلاس» موفق به کسب مقام نخست شد.

سجاد افشاریان تهیه کننده «پس‌ماند» شد

«پس‌ماند» به نویسندگی مهدی برومند و حمید رحیمی و کارگردانی مهدی برومند، پس از یک سال تمرین و آماده‌سازی به‌زودی روی صحنه می‌رود. مهدی برومند پس از نمایش «ناصدا» که در ۶ بخش نامزد دریافت جوایز جشن حافظ شد و تندیس بهترین بازیگر زن را نیز به خود اختصاص داد، این بار با نمایش «پس‌ماند» به صحنه بازمی‌گردد.

این نمایش به مفاهیمی همچون فقدان، تنهایی و آنچه از یک انسان پس از فاجعه باقی می‌ماند، می‌پردازد. «پس‌ماند» به تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان، نویسندگی مهدی برومند و حمید رحیمی و کارگردانی مهدی برومند تولید شده است.

جزئیات اجرای این نمایش و زمان آغاز بلیت‌فروشی آن به‌زودی اعلام می‌شود.