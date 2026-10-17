به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، پولاد کیمیایی پس از سال‌ها با حضور در اپیزود «علی» به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی از فصل ویژه مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به تلویزیون بازمی‌گردد.

«سرو، سپید، سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، محصول مشترک سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سیمافیلم و ناجی هنر است.

«علی» داستان مامور ویژه خنثی‌سازی بمب را روایت می‌کند که در جریان بمباران تهران، وارد یک مزون لباس عروسی می‌شود که هدف حمله قرار گرفته است. ورود نیروهای امدادی و دیگر افراد به این ماجرا، موقعیت‌هایی پرتعلیق را رقم می‌زند و روایتی انسانی از شجاعت، مسئولیت‌پذیری و فداکاری در روزهای جنگ شکل می‌دهد.

پولاد کیمیایی، آذین فهیمی، امیر دژاکام، مجتبی واشیان، افشین نخعی، حسین ولیزاده، علی ولیانی، امیر امیری و نازنین دلشادیان بازیگران این اپیزود هستند.

اپیزود «علی» از فصل ویژه مجموعه «سرو، سپید، سرخ» امشب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.