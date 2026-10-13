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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

حمله به ۲ کشتی و مفقود شدن ۱۱ ملوان در دریای سیاه

حمله به ۲ کشتی و مفقود شدن ۱۱ ملوان در دریای سیاه

بلغارستان از مفقود شدن ۱۱ ملوان در پی حمله به دو کشتی در دریای سیاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های بلغارستان اعلام کرد که در پی حمله به دو کشتی در دریای سیاه، ۱۱ ملوان مفقود شده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این سانحه و عامل آن و هویت ملوانان مفقود شده گزارش نشده است.

در چند وقت اخیر نا آرامی‌ها در دریای سیاه هم افزایش یافته و ترکیه از این موضوع ابراز نگرانی کرده است.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص هشدار داد که حملات فزاینده به کشتی ها در دریای سیاه بر امنیت کشتیرانی بین المللی تأثیر گذاشته است و نباید اجازه داده شود که دریای سیاه به جبهه جدیدی برای جنگ اوکرانی و روسیه تبدیل شود.

کد مطلب 6976801

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