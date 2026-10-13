روسیه: حملات اوکراین طی یک هفته ۵۲ کشته غیرنظامی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رودیون میروشنیک، سفیر ویژه وزارت خارجه روسیه گفت در مجموع ۳۲۶ غیرنظامی در حملات هفته گذشته آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۲۷۴ نفر از جمله ۱۱ کودک مجروح و ۵۲ نفر شامل پنج کودک کشته شده‌اند.

به گفته این مقام روس، ۹۶ درصد از آسیب‌دیدگان، معادل ۳۱۲ نفر، در حملات پهپادی زخمی شده‌اند. بیشترین تلفات غیرنظامی در مناطق بلگورود، بریانسک، زاپوریژیا، کورسک و خرسون و همچنین مناطق دونتسک و لوگانسک ثبت شده است.

میروشنیک همچنین گفت که کی‌یف طی هفت روز گذشته حدود ۸۵۰۰ گلوله و مهمات از انواع مختلف به سمت خاک روسیه شلیک کرده است.