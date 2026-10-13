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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

نیویورک‌تایمز گزارش داد؛

امتیازخواهی کی‌یف از واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه

امتیازخواهی کی‌یف از واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه

آمریکا درخواست اوکراین برای دریافت امتیاز در ازای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد مذاکره‌کنندگان آمریکایی به نمایندگان اوکراین گفته‌اند واشنگتن در ازای توقف حملات به پالایشگاه‌های نفتی روسیه، امتیازی به کی‌یف نخواهد داد.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی در جریان مذاکرات روز جمعه در میامی، در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان اوکراین درباره امتیاز دریافتی کی‌یف در صورت توقف حملات، تأکید کردند که واشنگتن تاکنون اقدامات زیادی برای حمایت از اوکراین انجام داده و نباید در ازای توقف این حملات امتیاز دیگری بدهد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، برخی حاضران در جلسه اظهارات ویتکاف و کوشنر را تهدیدی غیرمستقیم برداشت کردند. مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنین به کمک‌های اطلاعاتی واشنگتن اشاره کردند که برای اوکراین اهمیت حیاتی دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز روز ۱۳ اکتبر(امروز) اعلام کرد که کی‌یف شب گذشته هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از سوی آمریکا درباره شلیک موشک‌های روسیه دریافت نکرده است.

کد مطلب 6976913

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