۷ شهید و زخمی در استان الحدیده یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حمله هوایی عربستان سعودی به شرکت نفت یمن در منطقه «رأس عیسی» در استان الحدیده در غرب این کشور، دو غیرنظامی به شهادت رسیده و دو تن هم زخمی شدند.

منابع میدانی یمنی اعلام کردند که ارتش سعودی عصر امروز منطقه رأس عیسی در استان الحدیده را هدف قرار داده است.

پیشتر هم شرکت نفت یمن در منطقه الصباحه واقع در شهرستان بنی‌مطر در غرب صنعا هدف حمله هوایی سعودی‌ها قرار گرفت.

نیروهای مسلح یمن هم در واکنش به این حملات، هشدار تخلیه برای فرودگاه ملک خالد در پایتخت سعودی و پالایشگاه های شرکت آرامکو در ریاض و الظهران را صادر کرده است.

منابع یمنی همچنین اعلام کردند که در ناحیه «حیس» در جنوب استان الحدیده، سه غیرنظامی بر اثر انفجار مهمات جا مانده از جنگ به شهادت رسیدند.