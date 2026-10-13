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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

آژیرهای هشدار در ریاض و وقوع انفجارهای مهیب در شرق عربستان

آژیرهای هشدار در ریاض و وقوع انفجارهای مهیب در شرق عربستان

منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خطر در پایتخت عربستان و وقوع انفجارهایی در شهر الخبر واقع در منطقه شرقی این کشور خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، هم‌زمان با فعال شدن آژیرهای هشدار در ریاض برای مقابله با خطرات احتمالی، گزارش‌های میدانی از شنیده شدن صداهای مهیب در منطقه شرقی حکایت دارد.

در همین حال، داده‌های سامانه‌های ردیابی پرواز (فلایت رادار) نشان می‌دهد که عملیات هوایی و نشست و برخاست پروازها در فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر الدمام عربستان مجدداً به حالت تعلیق درآمده است.

تا کنون مقام‌های رسمی سعودی جزئیات بیشتری درباره ماهیت این انفجارها و منشاء هشدارها منتشر نکرده‌اند، اما تدابیر امنیتی وحفاظتی در مناطق کلیدی این کشور به شدت افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع مطلع گزارش داد که دستورالعمل‌هایی برای تخلیه ساختمان مقر اصلی شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) در شهر ظهران صادر شده است.

طبق اعلام منابع آگاه، به کارکنان شرکت آرامکو سعودی ابلاغ شده است که روز چهارشنبه فعالیت‌های خود را به صورت دورکاری و از منزل انجام دهند.

رسانه‌های عربستانی از فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق «السلیل» و «وادی الدواسر» برای اطلاع‌رسانی درباره یک خطر احتمالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مقامات مربوطه در این مناطق پس از شناسایی شرایط غیرعادی، هشدار امنیتی صادر کرده و از ساکنان و شهروندان خواسته‌اند با رعایت پروتکل‌های ایمنی، از خطرات احتمالی پیش‌رو در امان بمانند.

کد مطلب 6977180

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