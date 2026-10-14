نیروهای مسلح یمن: فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کردند: به لطف خداوند، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادیم که به اصابت دقیق و مستقیم انجامید.

در بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص آمده است: ما عملیاتی را با استفاده از ۳ فروند موشک بالستیک علیه محل تجمع نیروهای دشمن سعودی در مناطق «رأس‌العاره» و «المضاربه» اجرا کردیم. در پی این عملیات علیه مواضع تجمع دشمن در مناطق رأس‌العاره و المضاربه، شمار زیادی تلفات (کشته و زخمی) گزارش شد و چندین دستگاه خودروی نظامی آن ها هم از کار افتادند.