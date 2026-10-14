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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

نیروهای مسلح یمن: فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادیم

نیروهای مسلح یمن: فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار دادیم

نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کردند: فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کردند: به لطف خداوند، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادیم که به اصابت دقیق و مستقیم انجامید.

در بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص آمده است: ما عملیاتی را با استفاده از ۳ فروند موشک بالستیک علیه محل تجمع نیروهای دشمن سعودی در مناطق «رأس‌العاره» و «المضاربه» اجرا کردیم. در پی این عملیات علیه مواضع تجمع دشمن در مناطق رأس‌العاره و المضاربه، شمار زیادی تلفات (کشته و زخمی) گزارش شد و چندین دستگاه خودروی نظامی آن ها هم از کار افتادند.

کد مطلب 6978354

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