کمبود نیروی مراقب سلامت در مدارس ابتدایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایت‌الله دهقان روز شنبه در آیین افتتاحیه پویش سلامت بهداشت دهان و دندان که در دبستان دخترانه حافظ منطقه ۱۵ تهران برگزار شد با تأکید بر اهمیت ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، افزود: اکنون حدود ۵ درصد دانش آموزان تهرانی با مشکلات پوسیدگی دندان مواجه هستند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه سلامت دهان و دندان اظهار کرد: کمتر از ۵۰ درصد دانش‌آموزان پایه پنجم، روزانه دو بار مسواک می‌زنند، همچنین بیش از ۴۴ درصد دانش‌آموزان پایتخت اعلام کرده‌اند که اطلاعات بهداشتی، به‌ویژه در زمینه سلامت دهان و دندان، را از مراقبان سلامت و معلمان بهداشت خود دریافت می‌کنند.



دهقان با تأکید بر نقش مؤثر مدارس و نیروهای حوزه سلامت در افزایش آگاهی دانش‌آموزان، خاطر نشان کرد: آموزش مستمر و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه الزامات ارتقای سلامت دانش آموزان است.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران تاکید کرد: مدارس دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول و دوم به نیروهای متخصص سلامت نیاز دارند که باید برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز انجام شود.

دهقان، ادامه داد: پیشنهاد تدوین طرحی مشترک میان آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت را برای فراهم‌سازی زمینه جذب نیروهای دارای مدرک پرستاری در مدارس در دستور کار داریم‌ که می‌توان با تهیه یک طرح کارشناسی و پیگیری آن از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور، زمینه برگزاری آزمون اختصاصی برای جذب نیروهای واجد شرایط و به‌کارگیری آنان به‌عنوان مراقب سلامت در مدارس را فراهم کرد.



وی با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع از مسیرهای قانونی و اجرایی گفت: در این خصوص خواستار همکاری وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای طرح و حمایت از این پیشنهاد داریم تا امکان تأمین نیروی مورد نیاز مدارس، علاوه بر سهمیه‌های معمول استخدامی آموزش‌وپرورش، مورد بررسی قرار گیرد.



در این مراسم، میثاق نامه هفته دهان و دندان همزان با هفته سلامت با حضور مدیران کل دهان و دندان سلامت وزارت بهداشت و مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش قرائت شد.

آیین افتتاحیه پویش سلامت بهداشت دهان و دندان با حضور هزار قربانی مدیر کل دفتر سلامت بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت، اعظم گودرزی مدیرکل سلامت معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسولان آموزش وپرورش در دبستان دخترانه حافظ منطقه ۱۵ تهران برگزار شد.